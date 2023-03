Quebrando a monotonia

Para aflorar a criatividade e a sensibilidade, nada melhor que um ambiente que transmita isso em sua essência. É por isso que o uso de revestimentos geométricos tem sido cada vez mais reivindicado, propiciando desde ilusões de ótica, até imersões explosivas.

Este tipo de revestimento pode remeter tanto a vibe retrô, considerando que já esteve em alta em outros momentos, quanto às decorações mais contemporâneas. Isto é, os formatos geométricos podem ganhar vez nas mais distintas padronagens e texturas.

Segundo a arquiteta da Ceusa, marca referência no segmento, Francine Nuernberg, as estampas geométricas podem quebrar a monotonia de qualquer ambiente. “Este tipo de revestimento é ideal para quem visa imprimir a sua personalidade nos ambientes. Hoje, existem inúmeras possibilidades de combinações de cores e padrões disponíveis. Dessa forma, conseguimos misturar paredes com um aspecto linear com um piso geométrico, por exemplo”, comenta.

Neste sentido, uma dica está no uso de três coleções da Ceusa: Alegria, Benday e Collage. São linhas que apostam na combinação de cores ricas e recheadas de detalhes em alternativas distintas de patterns. superfícies e relevos que podem dialogar com tendências como o New Vintage, o Maximalismo Estimulante e o Lúdico Futurista.