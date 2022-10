Quartinho clássico, nunca sai de moda!

O estilo de decoração clássico, delicado, charmoso, sofisticado se encaixa perfeitamente quando o assunto é quartinho de bebê. O grande segredo da decoração clássica está na escolha das peças, e a TulipaBaby apresenta uma linha exclusiva de móveis que se enquadra perfeitamente neste contexto: a Linha Luis XVII tela.

Desenhada no formato sextavado, ou seja, com seis faces, e composta de algodão com acabamento tingido na cor mel antique, a cabeceira e peseira do berço possuem barreira transparente interna, em material de altíssima resistência, para que o bebê não corra o risco de prender os dedinhos entre os furos, ideal para quartinhos de meninos ou meninas.

Fabricada em madeira maciça e com detalhes entalhados a mão, a Linha Luis XVII traz todo requinte e elegância ao ambiente. Composta por cama auxiliar, cômoda, mesa lateral, cama de babá, prateleiras, extensor de cômoda e berço que se transforma em mini cama, acompanhando o crescimento da criança, e está disponível nas opções branco com desgaste e mel antique.