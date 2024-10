Portas ou gavetas? Saiba como definir na marcenaria

Seja em uma casa espaçosa ou em um apartamento compacto, muitos moradores se preocupam com o espaço de armazenamento em alguns ambientes. Além de manter a organização para evitar o acúmulo de itens desnecessários, é essencial adotar soluções eficazes. Em projetos de marcenaria, por exemplo, uma dúvida recorrente diz respeito à escolha entre portas e gavetas. A implementação correta não apenas simplifica o armazenamento e acesso, mas também contribui para um ambiente esteticamente agradável.

“Ambas as opções têm seus prós e contras e tudo vai depender daquilo que está previsto receber, assim como o espaço livre e as necessidades específicas dos usuários”, explica a arquiteta Isabella Nalon.

Gavetas e seus benefícios

Na área gourmet desta casa, as gavetas tornam o acesso aos utensílios para churrasco muito mais efetivo | Projeto Isabella Nalon Arquitetura

Quando questionada sobre qual é a melhor escolha, a profissional responde prontamente: as gavetas são, na sua opinião, a melhor alternativa por conta da ergonomia, facilidade de organização e o acesso mais prático no dia a dia. “Sem dúvidas, trazem uma melhor experiência de uso”, afirma.

Desvantagens das gavetas

Nas cozinhas, as gavetas são essenciais | Projeto Isabella Nalon Arquitetura

No entanto, Isabella ressalta que as gavetas têm suas limitações quanto ao peso. “Em geral, as corrediças encontradas no mercado têm capacidades que variam de 10 a 60 kg”, explica. Além disso, ela destaca que a profundidade também é limitada entre 30 e 55 cm. “É fundamental deixar um espaçamento de 5 cm entre o fundo do móvel e a gaveta, reduzindo o espaço interno”, complementa.

As portas também têm o seu valor

Em uma área de serviço, onde é necessário acomodar itens maiores, a utilização de portas é o meio mais adequado | Projeto Isabella Nalon Arquitetura

Segundo a arquiteta, as portas oferecem mais capacidade de peso, exigindo apenas ajustes específicos conforme a necessidade. Com elas, é possível maximizar o espaço disponível e acomodar itens mais pesados de maneire eficiente.

Desvantagens das portas

No entanto, Isabella Nalon ressalta que a decisão pelas portas pode comprometer a ergonomia, especialmente em bancadas e armários inferiores, onde muitas vezes o usuário precisa se inclinar ou quase entrar no móvel para alcançar os utensílios. “Recomendo utilizar portas em armários altos, bancadas com cantos chanfrados ou em configurações em L, situações em que as gavetas não são práticas ou viáveis”, explica.

Combinação entre porta e gaveta

Esta cozinha demonstra como um planejamento cuidadoso torna o conjunto de portas e gavetas extremamente eficientes | Projeto Isabella Nalon Arquitetura

A combinação estratégica resulta em uma solução ideal, aproveitando as benesses das portas e gavetas, conforme indicaado. Essa abordagem flexível atende melhor às diversas demandas e aproveita, ao máximo, as características específicas de cada tipo de móvel.