Porcelanatos reproduzem a sofisticação e os traços únicos dos mármores

Conhecida como a mais clássica das rochas ornamentais, o mármore é presença constante nos projetos arquitetônicos e eterno sonho de consumo no décor. A exuberância proveniente das jazidas espalhadas pelo mundo representa uma fonte infinita de inspiração para a Roca Cerámica – marca do Grupo Roca Brasil Cerámica e que integra o Grupo LAMOSA.

Como o número de novidades são enormes as possibilidades de uso das peças, que não ficam mais restritas a pisos e paredes, agora ganham protagonismo em bancadas, ilhas, portas, painéis, lareiras e movelaria em geral.

“São inúmeras as vantagens do porcelanato. Em razão da impressão HD de alta tecnologia, as peças oferecem visual e texturas realistas, com a vantagem de apresentar um valor mais acessível em comparação com as rochas naturais, que muitas vezes são raras ou, até mesmo inacessíveis. Além disso, o porcelanato é versátil, duradouro, de fácil manuseio e aplicação. Para completar, os nossos SuperFormatos podem compor até mesmo o mobiliário”, conta Christie Schulka, Marketing Manager da Roca Brasil Cerámica.

Clássicos

A Série Gran Calacata, reprodução sublime do mármore Calacata, inova ao trazer placas com dimensões de 160 x 320 cm e 160 x 160 cm, que surpreendem pela escala e ampliam a percepção dos veios e desenhos da pedra natural. O acabamento mate apresenta detalhes em carving, que ressaltam os desenhos e trazem pontos de luz em baixo relevo. Já a versão Micro Crystal recebe uma camada cristalina de esmalte que oferece um brilho intenso e dá profundidade aos veios, tornando-os mais vivos e densos. As peças podem ser utilizadas em pisos, paredes, painéis, bancadas, ilhas e móveis.

Nuage

A elegância do Calacata Bianco é destaque nos porcelanatos da Série Nuage – Foto:

A Série Nuage revela a textura do Calacata Bianco, um dos mármores mais clássicos adotados na arquitetura. Os suaves veios acinzentados transpassam e se dissolvem como nuvens sobre a superfície branca e uniforme. Apresentam duas versões exclusivas de acabamento: Micro Crystal com brilho intenso e Soft Touch, com toque de seda. Assim como todos os SuperFormatos da Roca Cerámica, podem ser aplicados em pisos ou paredes, além de tampos e bancadas. O acabamento retificado das bordas permite a aplicação com juntas mínimas, quase imperceptíveis.

Exóticos

O exótico mármore francês Saint Laurent serviu de inspiração para o porcelanato Fulmine – Foto:

Com estética marcante, a Série Fulmine foi inspirada no exótico mármore francês Saint Laurent. A base negra, com algumas nuances claras, traz veios dourados que se ramificam de forma irregular sobre a superfície. A escala surpreendente do formato 160 x 320 cm eleva a estampa a uma nova dimensão e amplifica a sensação da pedra natural. Disponível no exclusivo acabamento Micro Crystal que recebe uma camada cristalina e vitrificada sobre a superfície que proporciona brilho intenso e dá profundidade aos veios tornando-os mais cintilantes.

Breccia Vino

Nos acabamentos Soft Touch e Micro Crystal, o porcelanato Breccia Vino de 160 x 320 cm aumenta a percepção da pedra natural – Foto:

A Série Breccia Vino aposta na textura exótica e dramática do mármore italiano, valorizada pela tendência High-Low, em que é possível combinar elementos luxuosos aos mais sóbrios e criar uma harmonia inesperada. O formato inovador de 160 x 320 cm surpreende pela escala que valoriza a estampa e amplia a percepção da pedra natural. Está disponível nos acabamentos Soft Touch e Micro Crystal, que recebe uma camada cristalina de esmalte que proporciona brilho intenso e dá profundidade aos veios de tons marsala e cinza, tornando-os mais vívidos e nítidos.

Beleza brasileira

Série Mármore Paraná – Roca Cerámica – Foto:

Um mármore singular e, de beleza única, é a definição da rocha genuinamente brasileira que encanta o mercado internacional. Os porcelanatos da série Mármore Paraná reproduzem os desenhos característicos da rocha natural, com veios dourados e cinzas assimétricos que se distribuem de forma irregular sobre o fundo off-white. A longevidade do porcelanato, as opções de acabamento (polido e mate) e amplitude das placas garantem lugar em projetos exclusivos.

Formatos compactos e funcionais

Os formatos de 90 x 90 cm e os hexagonais de 20 x 23 cm tornam o porcelanato Calacata Light uma opção bem-vinda em diferentes projetos – Foto:

O mármore é reverenciado pela arquitetura através dos tempos. Na atualidade, os avanços tecnológicos permitem reproduzir fielmente a pedra natural, com todas as nuances de cor, variação de veios e amplitude de formato. A Série Calacata Light é uma reprodução sublime do mármore de mesmo nome, fonte de inspiração para projetos por sua estética atemporal e versatilidade de uso.

O formato 90 x 90 cm é uma novidade da série Calacata Gold – Foto:

A linha é inspirada no Mármore Calacata Gold, extraído de uma jazida no Monte Altíssimo, nos Alpes Italianos. A grande variação nos desenhos superficiais combina veios com nuances de cinza e ouro. O resultado é obtido com alta tecnologia e impressão HD e a alta durabilidade, maior resistência às manchas e facilidade de limpeza fazem dos porcelanatos uma excelente opção para ambientes onde se deseja uma atmosfera sofisticada ou, ainda, para ambientes contemporâneos.

Fonte: Roca Brasil Cerámica