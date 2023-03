Plantas secas e desidratas viram tendência na decoração

Aos poucos, as plantas secas e desidratadas foram conquistando um espaço especial na decoração dos ambientes. Ao combinar beleza, durabilidade e pouca cuidado com manutenção, os arranjos secos incorporam um visual bucólico, orgânico e conceitual, conferindo personalidade à decoração do lar sem necessidade de cultivo cuidadoso.

Esses arranjos são plantas naturais que passaram por um processo de desidratação, perderam toda a sua água e não se deterioram tanto com o passar do tempo. “Em outros momentos, os arranjos secos não eram considerados uma possibilidade, mas são encantadores e conferem toque poético à decoração. Além disso, têm sido uma ótima escolha para quem não tem tempo para trocar arranjos naturais com frequência ou não possui o conhecimento e o hábito de cuidados que as plantas naturais exigem”, comenta a arquiteta do Grupo A.Yoshii, Andressa Bassinelli.

O elemento natural ganha presença e compõe os demais itens de cor neutra

Os galhos secos imprimem beleza à sala de estar, dispostos em vasos de vidro

No entanto, é importante atentar para alguns cuidados como: evitar luminosidade excessiva para não deixá-las ressecadas demais e mantê-las longe da água e de locais muito úmidos. “Destaco que os eucaliptos são a exceção à regra e podem ficar próximos da umidade, sendo uma boa opção para os banheiros”, complementa Andressa.

A arquiteta ressalta que várias espécies de plantas podem compor um arranjo, agregando diferentes texturas, cores, formatos e tamanhos. Dentre as principais flores, destacam-se as hortênsias, lavanda, gipsofila e celósia. Essas espécies conseguem manter sua cor durante o processo de desidratação, têm excelente diversidade em cores e tamanhos e ficam lindas em arranjos e decorações. Para quem quiser investir em arranjos ainda mais impactantes, a exótica flor sul-africana protea é ideal.

“Há uma infinidade de opções para compor um arranjo seco. Adoro as craspedias e antúrios”, sugere a arquiteta. Outras opções de plantas e folhagens são: grandes galhos secos, especialmente os de pessegueiro e capim dos pampas. “Uma dica-coringa para o capim dos pampas: use laquê de cabelo para criar uma película protetora e impedir que a planta solte suas folhas pela casa!”, destaca.

“Outra dica é fazer amarrações com galhos secos menores e folhagens, criando buquês que vão embelezar mesas e mobiliários de decoração. O capim dos pampas ou Cortaderia selloana, é uma planta nativa do sul do Brasil e Argentina, cuja cor neutra favorece diferentes estilos de decoração e paletas de cores, além do volume e da altura, que ajudam a preencher bem os ambientes”, indica Andressa.

Versáteis e encantadores, os galhos e as folhas secas permitem que cada pessoa use a criatividade na hora de compor a decoração. “Não existem regras na hora de montar um arranjo. Para começar, sugiro usar folhas de palmeira e de eucalipto, capim dos pampas, capim arrozinho, hastes de vime e capim imperial. Também vale incorporar algumas flores secas para você conseguir transformar o ambiente da sua casa com personalidade e presença”, finaliza a arquiteta.

