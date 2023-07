Plantas precisam de cuidados especiais com as baixas temperaturas

Mercado das Flores da Ceasa Campinas é opção para quem gosta de plantas - Foto: Carlos Bassan - Arquivo PMC

Nesta época de temperaturas mais baixas, entre os meses de junho e agosto, quando os dias são mais secos há alteração no comportamento das plantas. O período exige uma atenção especial das espécies que não se adaptam ao clima e ficam em estado de dormência no período, como a jibóia, a samambaia, as peperômias e as begônias. Uma das principais recomendações é a frequência da rega, mas também cuidados com a adubação e a poda são importantes.

Segundo o permissionário do Mercado de Flores da Central de Abastecimento (Ceasa) de Campinas Vanderlei Bueno Júnior, a principal observação é com o ambiente onde a planta está exposta. Para aquelas que ficam em área externa, a recomendação é que seja evitada a rega das folhas durante a noite devido à possibilidade de geada, orienta. “Já as que estão protegidas por cobertura, precisamos observar a frequência da rega, porque os dias ensolarados e secos podem aumentar a incidência da evaporação da água no solo”, afirma Júnior.

Nilson Longhi, também permissionário da Ceasa, afirma que as plantas que são mantidas em área interna ou coberta ficam mais resistentes ao frio. Mesmo assim, alerta ele, “precisamos ficar atentos à rega para que as plantas não fiquem desidratadas”.

Durante o inverno, muitas plantas deixam de apresentar novas brotações, frutos e flores. A exceção fica para as espécies típicas dessa época que fazem o movimento contrário, como é o caso dos ipês e das azaleias, duas plantas que florescem justamente nessa época do ano.

Dicas para proteger as plantas no inverno