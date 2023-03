Para renovar a decoração

Especialista aponta dicas para destacar as paredes do lar

Renovar a decoração de um ambiente é uma das tarefas que mais exige criatividade, afinal, estamos falando do lar, lugar que transmite a personalidade dos moradores desde a porta de entrada. Para dar um novo ar na aparência doméstica. Uma boa dica é apostar em desenhos, texturas, adesivos e papéis de parede.

“O destaque em uma só parede pode transformar um ambiente”, comenta Talita Kawahara, coordenadora de mercado da Telhanorte. Para ajudar como chegar a essa definição, Talita apresenta algumas dicas:

Analise os objetos que você já possui

A pintura compõe o ambiente e por isso é importante considerar os móveis, peças decorativas e, principalmente, as outras cores que fazem ou farão parte do lar em outras paredes. Para isso, vale consultar o círculo cromático e verificar as opções de combinações de cores que funcionam entre si e podem ser utilizadas sem medo.

Escolha da parede

Se estiver em dúvida em qual parede escolher, a dica é optar por aquela que é a primeira a ser vista quando chega-se ao cômodo.

Arrase no destaque

Destaques em formas geométricas estão em alta e são atemporais, seja com combinação dupla de cores ou mais tons, tudo depende da criatividade. Outra opção interessante é criar um destaque para simbolizar a cabeceira da cama: o uso de um adesivo ou de algum desenho especial cumpre muito bem essa função.

O papel de parede é sempre uma boa alternativa. Vale utilizá-lo apenas como uma faixa, para brincar com cores e desenhos, ou da forma tradicional, cobrindo a parede inteira.

Em relação as cores, a recomendação para quartos infantis é de manter as paredes em tons claros, que transmitem tranquilidade. Mas isso não impede de usar mais de duas ou três cores na composição. Já em quartos de adultos, tons mais escuros dão um toque de elegância e personalidade. Para salas, vale explorar cores que destaquem não só a parede, mas também o móvel que ficará próximo.

Dar vida às paredes também é contar um pouco da sua história

Depois de escolher como destacar a parede – usando pintura, textura ou papel de parede – não esqueça que nem só de cores vive um ambiente. Faço uso de quadros, mural de fotos e espelhos, por exemplo. Os objetos complementam a decoração e deixam o ambiente ainda mais moderno e personalizado.