Para deixar seu banheiro mais aconchegante

Com pequenas mudanças é possível tornar o ambiente mais relaxante e o banho, revigorante

Poucas coisas são tão relaxantes quanto um banho no final de um dia intenso de trabalho. Momento é perfeito para renovar as energias, mas pode ficar ainda mais especial se esse banho for em um ambiente aconchegante e acolhedor. O banheiro nem sempre recebe a atenção que merece, mas deveria. É, geralmente, um dos últimos cômodos da casa a ser decorado. “A maioria das pessoas dedica uma atenção especial à escolha dos revestimentos e peças, até para o planejado, mas deixa para depois os detalhes que podem transformar o espaço”, comenta a arquiteta e urbanista Rafaela Costa, gerente de projetos da Criare Campinas.

Rafaela conta que pequenas mudanças podem deixar o espaço acolhedor e relaxante. “Escolher cores quentes, terrosas, usar objetos com textura natural, como cestarias, plantas e madeira aquecem e dão vida ao ambiente”, enumera.

Clima intimista

A iluminação, diz a arquiteta, é fundamental para induzir o relaxamento. “A gente pode trabalhar com uma iluminação diferenciada, usando uma luz difusa para deixar o ambiente um pouco mais escuro”, ensina.

Iluminação confere um clima mais intimista ao banheiro. Foto: Divulgação – Foto:

O uso de nichos e prateleiras também é válido para acolher objetos e vasos de plantas. “Os espelhos ampliam o ambiente e dão um ar charmoso ao espaço. As texturas podem estar até nos revestimentos, porque elas aumentam a sensação de conforto”, ensina a gestora de projetos da Criare Campinas.

Cuidado com a escolha das plantas

As plantas trazem a natureza para dentro do banheiro, mas é preciso escolher espécies adequadas a um ambiente úmido e posicioná-las em locais onde haja iluminação. “Boas opções que não demandam luz solar direta são o lírio-da-paz, espada-de-São-Jorge, zamioculca, costela-de-Adão, avenca, samambaia e peperômia. Essas duas últimas, como são pendentes, dão um charme especial ao ambiente”, ensina Rafaela.

Plantas estão liberadas no banheiro, basta escolher as espécies adequadas. Foto: Freepik – Foto:

Sala de banho

Onde espaço não é problema, o mobiliário pode transformar o ambiente. “Projetos mais novos têm transformado os banheiros em salas de banho. Em banheiros amplos é possível optar por cubas maiores ou duplas, instalar banheira, box com duchas especiais, além de apostar em design diferenciado nos móveis planejados”, enumera. “Se o orçamento permitir, é possível até instalar um sistema de som, imagem e iluminação especiais. Um sistema multimídia completa o cenário ideal para se passar horas relaxando na banheira”, acrescenta Rafaela.

Play no relax

Independentemente do tamanho do seu banheiro, aposte em óleos aromáticos e músicas tranquilas para o momento do banho. “Com uma luz difusa, uma música calma e o uso de essências aromáticas é possível transformar até os menores banheiros em um ambiente relaxante“, completa.