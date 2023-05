Painel de TV com piso vinílico: é possível?

Para criar um painel de TV, nem sempre é preciso recorrer a móveis, marcenaria ou revestimentos cerâmicos. Sabia que é possível criar painéis tão ou mais bonitos quanto esses utilizando um material muito mais leve e rápido de instalar? Mas qual seria?

O piso vinílico! Sim, embora seja fabricado originalmente como um revestimento para o chão, nada impede que as placas e réguas vinílicas sejam aplicadas em outras superfícies, como as paredes e até o teto.

Da mesma forma que quando aplicado como piso, o vinílico pode proporcionar às paredes vantagens como a agilidade na instalação, facilidade na manutenção, excelente acabamento, conforto térmico e acústico.

Por serem leves e facilmente recortáveis, diminuindo as perdas de material, os pisos vinílicos modulares são perfeitos para criar um painel de TV com agilidade, sem gerar sujeira. Pode até ser uma maneira de reaproveitar os recortes da instalação no piso!

No entanto, para que a instalação na parede seja um sucesso, é preciso tomar alguns cuidados prévios. É preciso, por exemplo, testar a aderência da tinta no substrato, pois a placa ou a régua vai ser colada sobre a tinta.

“Neste tipo de aplicação, deve-se trabalhar com duplo contato, ou seja, aplicar o adesivo tanto no verso do produto quanto na superfície de instalação”, orienta Alex Barbosa, assessor técnico da Tarkett, empresa que é líder mundial neste tipo de piso.

Fonte: Tarkett