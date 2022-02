Obra na ponta do lápis: como não estourar os gastos

Confira um guia com dicas essenciais para ter mais economia e organização no projeto de reforma

Todo início de projeto de arquitetura, seja residencial ou comercial, representa um momento de entusiasmo. Os clientes geralmente têm muitas ideias, mas que nem sempre poderão ser realizadas da forma pensada, tendo como base o orçamento real. Assim, o dilema expectativa x realidade pode acabar pesando no bolso, caso não seja feito um planejamento correto, além da inclusão de uma série de cuidados antes, durante e depois da obra. O arquiteto Bruno Moraes aborda o tema para ajudar quem vai construir ou reformar.

Desde o início, uma recomendação importante é que o cliente comunique qual é o valor que ele está disposto a gastar naquela obra específica. “Afinal, como adivinhar se iremos ultrapassar ou não o budget se o cliente não tem essa liberdade com o escritório de arquitetura? Se isso for compartilhado desde o começo, as chances de não estourar o orçamento são bem maiores”, aconselha Bruno.

Um projeto repleto de informações é essencial para manter a saúde financeira – Foto: João Olivers

Um bom planejamento é a base para um projeto mais econômico. Nessa fase inicial não se pode ter pressa, pois isso se refletirá em atrasos no futuro. “Para se ter uma ideia, no meu escritório levamos quase metade do mês apenas montando o planejamento para o início das obras. Por exemplo, se for preciso quebrar a parede da cozinha, então temos que considerar: quantos metros serão quebrados? quantos sacos de entulho teremos que comprar? qual o tamanho de caçamba necessária? Com todos esses dados, ao invés da obra demorar oito meses, é possível reduzir para até metade do tempo”, estima Bruno.

PROJETO DETALHADO

Muitas pessoas entendem que o projeto de arquitetura pode ser somente um layout com imagem 3D. Porém, quando isso vai parar na obra propriamente dita, não há informações suficientes para seguir. Assim, para quem quer manter o orçamento sob controle, é importantíssimo contar com uma equipe que realize a execução da obra seguindo todas as especificações. É como uma receita de bolo, em que ingredientes ou dose diferentes podem mudar completamente a receita. “Por isso, analise bem o escritório que você está contratando, pois a qualidade e a transparência do projeto irão determinar os seus gastos futuros. Afinal, o barato pode sair caro”, alerta o arquiteto.

Antes de iniciar o trabalho pra valer, é essencial que todos tenham um cronograma e saibam o que vai acontecer em cada dia da obra. Portanto, não adianta calcular “por cima” quando ocorrerá cada atividade, pois isso vai gerar atrasos na certa. Por exemplo, se a entrega do piso está prevista para o dia 3, mas só foi entregue no dia 5, então há dois dias de atraso. Assim, a equipe terá que se reorganizar para ajustar os novos prazos. Quanto maior o atraso, maior o gasto.

O arquiteto indica uma ferramenta muito útil para conseguir organizar tudo. “Nós montamos todos os cronogramas do nosso escritório no Project, do Microsoft Office. Dessa forma, compartilhamos com os clientes toda semana o que está acontecendo. Assim, se houver algum atraso, eles estarão cientes disso. Inclusive, o programa faz uma simulação dos próximos passos até o final da obra, com base nas mudanças e imprevistos ocorridos durante o processo” diz o profissional.

GERENCIAMENTO

A falta de gerenciamento e fiscalização é uma reclamação constante dos clientes. Um dos casos mais comuns ocorre quando o pedreiro ou pintor costuma pedir repetidamente para comprar os materiais, ao invés de solicitar tudo de uma vez, por meio da organização de sua equipe. “Se o gerenciamento correto tivesse sido feito, com certeza esse tipo de incômodo não chegaria até o cliente. Agora, possivelmente, ele terá que ir várias vezes até a loja, ou agendar mais entregas até o endereço da obra, gerando gastos de tempo e dinheiro”, conclui Bruno.