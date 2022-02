Mesa posta para o verão: 5 dicas práticas

Ao receber convidados em casa, a mesa ganha papel protagonista na decoração. Uma mesa bonita e pensada especialmente para cada ocasião será o cenário de momentos especiais que ficarão nas memórias, como jantares comemorativos, almoços de aniversário e encontros entre amigos. Cada detalhe faz toda a diferença para a harmonia da mesa e provoca um sentimento de encantamento e surpresa às visitas.

Do posicionamento dos adereços e dos talheres à escolha das louças, cada passo é importante na hora da composição da mesa – Foto: Divulgação

Para traduzir essa sensação e deixar todos com água na boca, a Tok&Stok e a jornalista e publicitária, Lucila Zahran Turqueto – o nome por trás do canal @casadevalentina -, se uniram em uma curadoria exclusiva para trazer dicas de mesa posta para aproveitar o verão. Os produtos são da coleção Florescer, assinada pela designer e artista plástica mineira, Julia Fontes, especialmente para a marca.

“Nesta parceria com a Tok&Stok, a mesa posta que criamos conta com peças incríveis da coleção exclusiva da artista Julia Fontes para a marca e é uma amostra do que é possível fazer em um jantar no jardim de casa, ou em uma comemoração na varanda. São centenas de itens, desde produtos essenciais para o dia a dia das casas até aquelas peças que, sozinhas, dão uma nova vida aos espaços. Tudo muito bem pensado para trazer sinergia e requinte para os espaços externos”, afirma Lucila Zahran Turqueto, autora do canal Casa de Valentina.

Flores, frutas e plantas são sempre bem-vindas

Seja na decoração ou na mesa posta em si, as flores, frutas e plantas trazem sempre um toque especial e deixam tudo mais atraente. Além de não exigir muito trabalho, um arranjo floral ou com frutas, enriquece a decoração e reflete a conexão com as cores e a natureza.

Os sousplats trazem um encanto para a mesa

O sousplat é um item maior que o prato a ser utilizado para a refeição e fica posicionado diretamente abaixo dele, protegendo a toalha de eventuais respingos. O item ganhou espaço nas mesas postas em diferentes ocasiões. Mas, se você não tiver, use pratos rasos e grandes, e outros menores sobre eles, criando uma composição elegante e contemporânea.

Louças e jogos americanos coloridos

Para deixar a decoração mais bonita e funcional, uma dica importante é trazer personalidade para a mesa. Itens com cores vibrantes sempre conferem um toque divertido no ambiente. Para espaços externos, busque brincar com a paleta disponível e explore a sua criatividade.

Talheres e guardanapos neutros

Vale a pena equilibrar as cores dos talheres e guardanapos com as louças. Aposte em tons neutros para não sobrecarregar a aparência da mesa, mesmo com os alimentos no prato. Juntamente com os pratos, apoie os talheres de acordo com o menu e feche com um adorno ao centro da mesa que combine com os tons escolhidos previamente.

Taças e copos versáteis a mão

As taças e os copos dão um toque especial à mesa posta. Copos para água, suco e cerveja fazem parte de boa parte da vida dos brasileiros. Uma boa alternativa é ter itens como taças curingas que servem para diversos tipos de vinhos e água. No entanto, as taças adequadas aos vinhos tintos, brancos e espumantes dão um toque de sofisticação. As peças lisas e transparentes combinam com todos os estilos.