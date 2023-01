Ligação entre o décor e o jardim

Sala de estar com TV, jantar e um generoso hall, com direito a galeria de arte e espaço para a adega, definem a área social da casa, reformada pela arquiteta Gigi Gorenstein, à frente do escritório que leva seu nome. Os ambientes integrados se abrem totalmente para o jardim graças às portas de correr de vidro.

Pintada de verde-folha, a parede do hall traz para o interior um pouco do clima e do colorido da área externa, além de emoldurar a escada que leva ao segundo pavimento. A tonalidade profunda também valoriza a trama da escultura de macramê Oslo, feita de cordas pelo Studio Drê Magalhães. Na outra parede, a composição de quadros revela o gosto dos moradores por inserir pitadas de arte no dia a dia.

Na sala de TV, a ideia é relaxar, por isso o estofado escolhido para o local já sugere a postura ideal para as sessões de filmes e jogos: com os pés para cima e bem à vontade. O sofá conta com um módulo em formato de chaise e um pufe solto, que pode ser acoplado ao conjunto ou não, trazendo versatilidade.

Como a paisagem é a atração principal, houve o cuidado de manter o visual da sala sem interferências incômodas. Todas as instalações eletrônicas foram embutidas durante a reforma para não deixar a fiação à mostra. Acima do rack, a TV parece flutuar em frente à parede, que recebeu acabamento com efeito de cimento queimado. A programação na telinha também pode ser acompanhada por quem está na sala de jantar, mais ao fundo. Sobre o piso, o tapete com estampa chevron abraça o ambiente, garantindo unidade visual à sala. Os tons da peça seguem a paleta do restante do décor.

As portas laterais da sala dão acesso à varanda aberta, dividida em dois ambientes pensados para receber a família e os amigos. Cercada de cadeiras bordô, a mesa redonda é o local para cafés ao ar livre. Pufes azul-turquesa (Hio), feitos de material próprio para ficar exposto ao tempo, compõem uma área de estar sobre o piso drenante. O projeto do jardim leva a assinatura da paisagista Catê Poli, que criou um mix de plantas de diferentes portes, tons de verde e texturas, como filodrendo ondulado, maranta charuto e bambu-mossô reto.

Sala de jantar

Para aproveitar melhor a entrada de luz vinda dos painéis de vidro, que tomam do piso ao teto, a arquiteta fez uma mudança no layout da sala de jantar. Agora, a mesa retangular e o balcão com banquetas ficam paralelos à abertura para a área externa. No teto, a fileira de pendentes instalados acima do tampo segue a mesma orientação, o que ressalta a horizontalidade no ambiente. Pronta a acomodar oito convidados com conforto, a mesa tem tampo de vidro, material fácil de manter e atemporal.





Apreciadores de vinhos, os moradores fizeram questão de ter adega climatizada e cristaleira para exibir a coleção de taças

O sofá com chaise tem desenho modular versátil: o pufe solto pode ser afastado para mudar a configuração do móvel





Rica de texturas e volumes, a vegetação encobre o muro e forma um quadro-vivo que os moradores podem admirar de qualquer ponto da sala. Paisagismo de Catê Poli