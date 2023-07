Inverno 2023: tecidos com texturas estão em alta na decoração

No mobiliário, a utilização de tecidos com texturas, como o queridinho bouclé, resulta em um décor ainda mais elegante e, nessa temporada de inverno, um verdadeiro convite para que os moradores desfrutem sua casa. Com a inspiração e a aparência que ‘abraça’ o corpo, a Dino Zoli Brasil, empresa italiana especialista em tecidos presente no país há mais de 30 anos, revela que o material está entre destaques nessa temporada de inverno 2023.

“Com sua composição delicada e superconfortável, é perfeito para o uso no mobiliário, como a confecção de sofás, poltronas e cadeiras, além das cortinas, essenciais para conter a intensidade dos ventos nas esquadrias de janelas e amplas portas balcão utilizadas em projetos residenciais”, explica o Gerente Comercial Ricardo Gomide.

De acordo o gerente e especialista da Dino Zoli, o bouclé é reconhecido por ser um tecido que apresenta, em sua superfície, um maior contraste entre as tramas, dando volume e aspecto tridimensional, que se tornam ainda acentuados pelos sentidos do toque e o visual. “A textura é um elemento que está relacionado à composição do tecido, ao tipo de ligamento e o fio utilizado. É por meio dessa fusão que conseguimos exaltar aspectos tão marcantes como os percebidos no bouclé. Sem dúvida, estão em alta no décor de interiores”, avalia.

Palavra de origem francesa, o bouclé ganhou notoriedade quando a aclamada estilista Coco Chanel adotou o material para criar o marcante conjunto de alfaiataria composto pelo casaco e saia, durante os anos de 1950. Na fluidez dos caminhos que cruzam a moda e a decoração, conquistou o mundo com sua composição de fio retorcido, trançado em ciclos, formando arcos regulares | Foto: Tati Ogava

O uso de tecidos com textura em mobiliários

Na decoração, aconchego e bem-estar são sensações que acompanham a expressão criativa, estilosa e personalizada do bouclé. De acordo com as orientações do gerente da Dino Zoli, a dica para não errar na textura certa para cada estofado é evitar a misturas de texturas muito contrastantes em uma mesma peça. “O caminho é sempre investir em texturas de linhas mais cleans e sem o aplique de botões ou outros acessórios que levam a um visual poluído”, orienta Ricardo.

Almofada executada com tecido da coleção Stella, by Dino Zoli Brasil. | Foto: Tati Ogava – Foto:

Embora a impressão exterior possa denotar uma sensação de calor, detalhes específicos o tornam perfeito para todas as ocasiões. A Dino Zoli Brasil explica que tudo vai depender da maneira como o bouclé é construído, levando-se em consideração a composição e qualidade dos fios, além do acabamento. Caso receba a aplicação de resina no verso, pode ter a passagem do ar bloqueada pelas fibras. “Em nosso portfólio, prezamos pela atenção em todos os detalhes, de maneira que os tecidos sejam perfeitos para todas as épocas do ano”, enfatiza o gerente da Dino Zoli Brasil.

Pluralidade de cores na linha de tecidos Pecora| Foto: Tati Ogava – Foto:

Já a coleção de tecidos Pecora, que emula uma construção delicada e elegante de uma pele de ovelha, prima pelo conforto e facilidade de manutenção pelo seu acabamento Easy & Clean, que resulta em um efeito antiaderente como uma barreira às manchas e sujeiras. “As opções que levam esse selo garantem que acidentes com comida, vinho ou café não sejam um problema no dia a dia de uma casa”, explica Ricardo.

Com uma ampla variedade de cores, a linha de tecidos Pecora lembra o traço comumente explorado em projetos de avant-garde ou vanguardas europeias. ”Trata-se de algo inédito nessa gama”, avalia Ricardo Gomide. Já as cores regulares apresentam uma tonalidade mais neutra, que abrem frente para usos mais clássicos.

Em alta no mercado brasileiro

Há algum tempo, os tecidos estampados, sejam eles impressos ou construídos em jacquard (entrelaçados por meio de fios), foram deixados em segundo plano no décor de interiores. No lugar de materiais com forte carga de personalidade, entraram em cena concepções com traço mais leves que remetem à ideia de suavidade. Para o especialista da Doni Zoli, a combinação de cores em concordância, dentro de uma perspectiva mais dramática, ficou datada. Atualmente, os tecidos com texturas, volumes e movimento de suas fibras se traduzem como um tempero que completa e valoriza esse novo conceito no décor.

Ele ainda demonstra entusiasmo ao informar que haverá uma grande oferta desses tecidos no país. “Mesmo que historicamente a produção de tecidos seja uma atividade bastante antiga, as tecnologias, como as que usamos na Dino Zoli, nos abrem frente para uma evolução magnífica. Mas muito além daquilo que a indústria dita, é sempre o público que consume os tecidos, é quem dá a palavra final, por isso estamos certos que esse viés contemporâneo continuará em voga”, comemora.

O tecido Pecora é uma interpretação da Dino Zoli para uma pele de ovelha. A textura é uma característica que, além de proporcionar proteção, contribui com o atributo da elegância ao projeto. A paleta de cores neutras é uma opção para o uso em composições mais contemporâneas | Foto: Tati Ogava

Confira algumas sugestões da Dino Zoli Brasil para o uso do bouclé na decoração:

Estofados: Em sofás ou poltronas, concedem um ponto focal aconchegante na sala de estar. Para tanto, a dica é combinar com a paleta predominante no ambiente ou eleger tons neutros como cinza, bege ou creme;

Almofadas: Muito bem-vindas em sofás, poltronas ou cadeiras, sempre com o propósito de conferir comodidade e textura ao usuário. A dica é combinar diferentes cores e tamanhos em uma composição interessante;

Pufes e mantas: Ao redor da sala, são excelentes para conceber áreas de descanso adicionais. No inverno, mantas de bouclé podem estar estrategicamente dispostos em cestas ou mesmo sobre os sofás;

Tapetes: Proporcionará uma superfície macia e confortável em pontos mais intimistas, como dormitórios.

Por fim, o especialista da Dino Zoli Brasil salienta a relevância de combinar o uso de bouclé com outros materiais e texturas, evitando que o excesso transmita ares de um décor pesado. “Suas características ornam muito bem com superfícies lisas, como madeira ou metal, gerando contraste interessante”, conclui.