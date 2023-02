Inscrições do ABD Design Awards estão abertas aos profissionais de Interiores

Maior concurso de Design de Interiores da América Latina premiará os vencedores de cada categoria com escultura do grande artista plástico Yutaka Toyota

Estão abertas as inscrições do ABD Design Awards 2023 para os profissionais que desenvolvem projetos de interiores inscreverem seus projetos em até cinco categorias diferentes. As inscrições poderão ser feitas através da página oficial do Concurso, e os projetos enviados até o dia 17 de maio. As categorias estão divididas em ‘Residencial’, ‘Melhor uso da cor’, ‘Design efêmero/Mostra’, ‘Restauração de patrimônio’ e ‘Comercial’.

O vencedor de cada categoria será contemplado com Escultura criada pelo artista plástico Yutaka Toyota, em uma obra avaliada em R$ 30 mil; inscrição no Concurso Internacional “IFI Design Distinction Awards” promovido pela IFI – International Federation of Interior Architects/Designers; Título de Profissional do Ano ABD; Exposição do Projeto durante o CONAD 2023; inserção do Projeto em mídia especializada; exposição na ‘Galeria dos Vencedores’ no site do ABD Design Awards, entre outras gratificações.

Projeto de Felipe de Almeida, vencedor da categoria “Melhor Uso da Cor” do concurso de 2020. Foto: Evelyn Müller – Foto:

O diferencial do concurso está diretamente na escolha das categorias, que ressaltam a importância e a profundidade do trabalho do designer de interiores. Segundo Marcelo Mujalli, o propósito do concurso é evidenciar a potência do Designer de Interiores brasileiro, já fonte de referência para muitos países, abrindo espaço para o reconhecimento dos profissionais da área, que integram grandes escritórios nacionais e internacionais.

Não há limite para o número de projetos por profissional e os participantes poderão inscrever seus trabalhos em mais de uma categoria. O concurso será julgado por um time de júris especialista em cada categoria e, nomes como Lívia Pedreira, Jethero Cardoso, Fábio Galeazzo, Denilson Machado e Ana Brum. Para conhecer mais o corpo de jurados, acesse aqui.

O concurso já conta com os patrocínios da Coral e do D&D que receberá a Cerimônia de Premiação em uma grande comemoração no Teatro WTC/Anexo ao D&D no final de junho, conforme calendário publicado do concurso.

A Associação Brasileira de Designers de Interiores, responsável por promover o concurso, tem como objetivo entregar conhecimento e força no mercado de design de interiores e ampliar diferenciais competitivos para todos os profissionais. Por meio de congressos, simpósios, seminários, concursos, conferências e um amplo conteúdo técnico e científico, “ser associado a ABD é ter a credibilidade de integrar um movimento que desenvolve o mercado de design de interiores em toda a América Latina desde 1980”, afirma Mujalli, atual presidente da associação.

Serviço

Cronograma previsto em regulamento:

Até 17/05: Inscrição, pagamento e envio do projeto;

22/05 a 15/06: Avaliação dos projetos, definição da shortlist, dos finalistas e dos vencedores;

19/06: Divulgação da Shortlist no site do Prêmio;

29/06: Cerimônia de Premiação.

Concurso ABD Design Awards 2022.2023

www.abddesignawards.com.br