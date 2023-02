Folhas desidratadas e jardim de inverno são tendências na decoração

A maior feira de Home e Decor da América Latina chega a sua decima edição. A ABCasa Fair será realizada entre o dia 7 e 11 de fevereiro de 2023. Um dos segmentos de decoração da feira são os produtos para jardim, interno ou externo, um nicho em amplo crescimento e cheio de novas tendências.

Quintal ou espaço ao ar livre estão se tornando cada vez mais raros nas residências brasileiras. Para suprir essa falta, arquitetos e decoradores apostam em ambientes que remetem à natureza. Ter áreas com plantas e flores dentro de casa proporciona sensação de bem-estar e tranquilidade. “Com a pandemia, as pessoas criaram hábitos mais naturais e quiseram ter mais plantas por perto. A jibóia, costela de adão, fibra e palha são muito procuradas, por serem bem neutras e naturais. E a tendência do momento é apostar no estilo mais clean”, afirma Vic Meirelles, decorador e florista.

O especialista destaca também o uso cada vez mais frequente de flores e plantas permanentes. Elas são ideais para quem viaja muito ou tem pouco tempo para se dedicar à jardinagem, além de deixarem o ambiente sempre bonito e elegante. Outra vantagem é que o morador pode optar pelo tipo de planta que mais gosta, sem precisar se preocupar com luminosidade ou características do ambiente. Meirelles aponta que arranjos e composições com folhas desidratadas e o capim-dos-pampas estão em alta. “Hoje em dia, temos uma barbaridade de coisas boas que você jura que são de verdade, como o Algodão, Protea, Lírios e Rosas. São uma ótima opção para quem quer enfeitar a casa com menos sujeira e dispõe de pouco tempo”, diz.

Outra dica, para quem não tem espaço externo, é criar um jardim de inverno. Para isso, vale abusar de flores e plantas permanentes, vidros, velas e móveis. “O jardim dentro de casa valoriza o local, e favorece uma decoração moderna e com mais vida”, afirma o florista. “O espaço pode ser montado em salas, áreas próximas a escadas ou mesmo corredores”.

As flores e plantas permanentes estão tão em alta que a ABCasa Fair, feira realizada de 7 a 11 de fevereiro, no Expo Center Norte, terá um pavilhão dedicado exclusivamente a esse setor, além de velas, vasos, cerâmicas e móveis que ajudam a compor um espaço “verde”. Na ocasião, Vic Mereilles fará uma palestra sobre decoração de festas, eventos, arranjos e flores para casa. Será no dia 9, às 15hs, exclusivamente para os visitantes da exposição.