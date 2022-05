Flores para cultivar e decorar a casa

Biólogo cadastrado no GetNinjas elenca cinco espécies para colorir e tornar o ambiente mais agradável

Decorar o ambiente com flores é uma ótima opção para dar vida a um ambiente, é como colorir uma tela em branco. Além disso, os cuidados com uma nova plantinha melhoram o humor de qualquer um, e transformam-se em uma atividade quase que terapêutica. Pensando nisso, o biólogo Maer José da Silva, que atende pelo GetNinjas, maior aplicativo de contratação de serviços do Brasil, selecionou cinco espécies de fácil cultivo, para alegrar e energizar o seu lar.

Orquídea Phalaenopsis

Coloque-a em um espaço em que a iluminação do sol seja indireta e cuja temperatura varie entre 20 e 24 graus. Foto: Reprodução – Foto:

A flor é uma ótima opção para quem gosta de cor. Com opções roxas, amarelas e vermelhas, em diferentes tons, seu habitat natural são as florestas tropicais, onde se entrelaça em raízes para se esconder do sol. Devido a isso, é uma excelente opção para locais fechados.

Camomila

É uma ótima opção para quem deseja deixar a casa perfumada. De porte pequeno, tem pétalas brancas com o miolo amarelo, semelhante a uma margarida; floresce nas estações quentes do ano, como a primavera.

Lavanda

Deixe-a em locais da casa onde haja exposição ao sol de mais de 4 horas. Foto: Reprodução – Foto:

Outro exemplo de flor perfeita para quem deseja perfumar a casa. Com o caule extenso e semelhantes a arbustos redondos, se bem cuidada, dura até 3 anos.

Girassol

Tem este nome por ser uma planta que gira em direção ao sol. Sua altura pode chegar a um metro e, fazendo jus ao nome, é uma planta que ama a luz do sol.

Bromélia

Deixe-a em locais onde haja exposição ao sol de mais de 4 horas. É recomendado deixá-la em espaços com temperaturas entre 15 e 25 graus. Foto Reprodução – Foto:

Muito conhecida no Brasil, é uma planta tropical com folhas vermelhas e verdes ideal para dar mais cor e vida à casa.