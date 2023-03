Faça itens decorativos com material reciclado

Os artesãos Neuza Carmelita e Luiz Carlos Souza fazem artesanato a partir de materiais descartados - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

A política dos 5 Rs (repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar), pensada em um consumo mais sustentável, é ensinada desde a infância nas escolas. Os conceitos podem ser levados não só para a vida adulta, mas também para dentro de casa através do “faça você mesmo”. É possível reutilizar materiais que seriam descartados transformando-os em itens artesanais.

A artesã Neuza Carmelita, de 60 anos, encontrou nos materiais descartados um hobbie, que posteriormente se tornou uma fonte de renda. O gosto pelo artesanato surgiu há 25 anos e, depois, o marido dela, Luiz Carlos Souza, 62, também entrou na onda. Hoje o casal produz artigos a partir de materiais recolhidos em ecopontos de Americana, e vende em feiras de artesanato da região.

Ideias para reaproveitar

O Plantas & Cia separou ideias de itens decorativos que podem ser confeccionados a partir de materiais comuns do dia a dia, como latas de embutidos, caixotes, e até aquele papelão que veio do mercado, para colocar a mão na massa, dar um ‘up’ na decoração e ainda ser mais ecológico. Confira:

Cachepôs

Também é possível fazer cachepôs charmosos e divertidos para as plantas da casa com latas de alimentos usados no dia a dia, basta revesti-las com papel contact, ou até mesmo pintá-las.

Cachepôs para plantas podem ser feitos com latas de alimentos – Foto: Portal I Make

Móveis com caixote

Os caixotes de feira são uma opção barata e funcional quando usados dentro de casa. Neste caso, foram pintadas e dispostas de maneira a se encaixarem como uma estante.

Já pensou em reaproveitar aquela caixa de papelão e transformá-la em um organizador? Revista-o com uma corda de sisal, e com aquele resto de tecido que tem em casa.

Os pedaços de madeira restantes da reforma ou resgatados do descarte podem resultar em uma estante com alguns furos e uma corda de sisal. É uma opção para prateleiras.

Passo a passo

A artesã Neuza Carmelita ensinou o passo a passo para reciclar aqueles jornais antigos, que estão parados e acabariam no lixo, para confeccionar um cachepô. Você vai precisar de: jornal, cola branca, papelão, tesoura, tinta látex ou acrílica e verniz.

Passo 1 – Foto: Stela Pires – Liberal

Passo 2 – Foto: Stela Pires – Liberal

Passo 3 – Foto: Stela Pires – Liberal

Passo 4 – Foto: Stela Pires – Liberal

Passo 5 – Foto: Stela Pires – Liberal

Passo 6 – Foto: Stela Pires – Liberal