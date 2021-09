Espelhos: além de refletir imagens, objetos de decoração

Muita gente ainda acredita que o lugar do espelho se destina basicamente ao dormitório, banheiro ou lavabo, mas o seu potencial é muito maior! Muito mais que refletir imagens e dar aquela checada no look antes de sair, na área social tornou-se uma peça muito mais abrangente em suas funções.

Decorar, refletir uma paisagem externa, clarear ou escurecer ambientes, valorizar o cômodo ou a parede onde será instalado são algumas das inúmeras possibilidades relacionadas pelos profissionais especializados na arquitetura de interiores.

Logo na entrada do apartamento, a arquiteta Marina Salomão, do Studio Mac, apostou no geometrismo para escolher os espelhos dispostos junto com o aparador. Tendência na decoração, a leveza deixou o clima do décor muito mais descontraído – Foto: Sidney Doll

Para provar isso, um time de apaixonados pelos espelhos traz surpreendentes inspirações, que revelam como o espelho pode contribuir com o layout de salas de estar, jantar e hall de entrada.

Seja para trazer amplitude aos imóveis pequenos, valorizar itens da decoração, deixar a sala de jantar mais atraente, surpreender as visitas logo na entrada de casa, mudar a cara da sala de estar, entre muitas outras ideias, o fato é que os espelhos são grandes aliados para tornar o lar mais sofisticado, prático e original. Vamos ver alguns exemplos?

O grande espelho redondo compõe a parede deste living que foi revestida com a atmosfera rústica da pedra moledo | Projeto do escritório Corradi Mello Arquitetura – Foto: Evelyn Müller

Neste living realizado pelas arquitetas Paula Passos e Danielle Dantas, do escritório Dantas & Passos Arquitetura, o espelho de 3m x 4,80m – dimensões que exploraram o pé-direito duplo do projeto –, foi colado em um painel de madeira, que o afastou da parede para propiciar a sensação de leveza no ar. O acabamento em bronze deixou o ambiente mais aconchegante e sofisticado e, em cada faixa do espelho foi evidenciado o acabamento chanfrado, conhecido como bisotê – Foto: Maura Mello

Solução para o décor concebido pelo escritório PB Arquitetura, comandado pelos arquitetos Bernardo e Priscila Tressino: Como o pilar não poderia ser removido deste living, uma ideia interessante foi a inclusão de um espelho com marcenaria, além de uma iluminação indireta com LED, portanto ele acabou se tornando um dos destaques – Foto: Henrique Ribeiro

Iluminação e espelhos: nas costas do sofá, o pilar que foi revestido com espelho pela arquiteta Luciana Ballio e valorizado com a iluminação composta por peças da Yamamura para a produção das luzes indiretas e os recursos luminosos no forro – Foto: Emerson Rodrigues

Dica: Segundo a Yamamura, em ambientes sociais que possuem espelhos, a recomendação é por um tipo de iluminação mais geral ou direcionada para o espaço. Assim, é importante evitar o uso de spots direcionáveis tão próximos aos espelhos, pois podem provocar ofuscamento e desconforto. Nessas situações, sancas, perfis de led e spots recuados são os mais indicados.

O espelho Adnet, um dos mais procurados para a decoração de ambientes sociais, continua em alta e foi eleito pela arquiteta Júlia Guadix, do escritório Liv’n Arquitetura, para o cantinho da sala de estar – Foto: Guilherme Pucci

No hall que antecede a sala de estar repleta de livros, a arquiteta Isabella Nalon elegeu um espelho com moldura vitoriana que agregou ainda mais charme ao projeto repleto de memórias – Foto: Julia Herman

Na sala de jantar assinada pela dupla de arquitetas Monike Lafuente e Claudia Yamada, do Studio Tan-gram, o espelho foi instalado junto com o revestimento das paredes em madeira de carvalho americano. E, não por acaso, há duas quebras nesse painel: a abertura da cozinha e o espelho, que formam dois rasgos de mesma proporção – Foto: Estúdio São Paulo

De estilo mais clássico, esta sala de jantar realizada pelas profissionais Ieda e Carina Korman, do escritório Korman Arquitetos, recebeu uma grande parede espelhada logo atrás da mesa. As cadeiras escuras, o quadro no centro e o lustre ajudam a compor a decoração – Foto: Gui Morelli

Nesta sala de jantar de estilo industrial e projetada pelo arquiteto Bruno Moraes, do escritório Bruno Moraes Arquitetura, os pendentes em várias alturas são refletidos pelo espelho que ocupou toda a parede – Foto: Luis Gomes

Na sala de jantar produzida pela arquiteta Marina Carvalho, o espelho redondo com a parede azul ganhou destaque nesta sala de jantar – Foto: Evelyn Müller

Ao fundo desta sala de jantar, uma parede com uma composição de espelhos foi utilizada pela arquiteta Karina Korn para ampliar e propiciar um toque de modernidade ao espaço – Foto: Eduardo Pozella

Neste projeto da arquiteta Cristiane Schiavoni, o espelho logo na entrada recebem as visitas com muito charme – Foto: Carlos Piratininga

Por Karina Monteiro, Glaucia Ferreira e Danilo Costa