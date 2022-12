Especialista dá cinco dicas para decoração de Natal

Uma das tendências em alta para 2022 são os bonecos para decoração interna - Foto: Divulgação

Com o mês de dezembro, os brasileiros começam a organizar e preparar a decoração dos ambientes residenciais para o Natal, com o objetivo de deixar os ambientes internos e externos mais alegres e aconchegantes para receber os familiares e amigos. Planejar gastos, para não extrapolar o orçamento, e quais os estilos de peças decorativas serão usados são alguns fatores importantes a serem adotados na hora do planejamento.

Cores, peças, tipos e tamanhos das árvores e luzes são alguns dos elementos que devem ser levados em conta na hora de decorar os ambientes internos e externos. Outro item importante, alerta o especialista em decoração Reginaldo Anderson Tortorelli, um dos sócios das lojas de coração On Decor de Valinhos e Porto Ferreira, é referente às peças da mesa posta, local considerado como centro das atenções tanto na ceia como no almoço natalino.

Tendências e decorações

Para quem quer caprichar na hora de decorar a casa, o especialista Reginaldo Tortorelli separou cinco dicas para este ano.

Cores em alta

Além do tradicional vermelho, o dourado e o prateado também são velhos conhecidos do Natal e, neste ano, continuam em alta. O branco, no entanto, aparece como uma novidade em 2022. Elementos que rementem à natureza estão cada vez mais em alta dentro dos cômodos e apostar em algumas cores específicas é uma forma de trazer essa tendência para o tema de Natal. Ele explica que o dourado representa os raios de sol, enquanto o prateado e o branco representam a neve – que é um dos símbolos desta época do ano. Já o clássico vermelho vem com tudo, reforçando que o clima natalino voltou com força. O verde, lembra Tortorelli, também não vai ficar de fora. “A cor faz parte das decorações clássicas e ainda tem o fator positivo de trazer para a decoração o elemento natural”, explica.

Decoração

A decoração dos ambientes tem a função principal de resgatar a magia típica dessa época do ano, trazendo símbolos clássicos, como guirlandas, renas, bonecos de neve e, claro, o Papai Noel. Além disso, a decoração ajuda a estreitar os laços de união. “O Natal é uma das únicas datas que as pessoas podem encontrar e reunir a família, trocar presentes e expressar a fraternidade”, conta. “A decoração é algo envolvente, participativa e tem um peso emocional, pois ela nos faz desviar um pouco da rotina, do dia a dia A árvore de natal, seja ela natural ou artificial, “é o símbolo máximo” da data, conforme Tortorelli, outros detalhes que não devem ficar de fora, recomenda, são as flores, brilho, laços, guirlandas e enfeites. “Neste ano, outros dois detalhes devem ganhar força bonecos contando a parte lúdico do Natal e as vilas natalinas com movimentos e luzes”.

Árvores

As árvores, que voltaram a ganhar força em 2021, após o isolamento, voltam com tudo entre os elementos de decoração natalina. “Além de bonitas, elas são perfeitas para serem usadas em lugares menores, já que ocupam menos espaço do que aqueles modelos tradicionais”, conta.

Luzes

As luzes também são marcantes em uma decoração de Natal e neste ano elas não ficarão de fora. Tortorelli conta que quanto mais iluminada for a decoração, mais atrativa ela se torna, por isso não dá para economizar no pisca-pisca em 2022.

Mesa posta

Por fim, o especialista recomenda atenção especial com a mesa posta, local onde as famílias e convidados se reúnem para comer, conversar e confraternizar. A atenção para este detalhe, é fundamental segundo Tortorelli, pois a mesa exterioriza este momento de fraternidade e comunhão, além de um sinal de carinho para os convidados.