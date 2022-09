Em todos os estilos

Na paleta de cores, o cinza já conquistou o seu espaço no mundo do décor, sendo considerado uma espécie do clássico e icônico “pretinho básico”, dado a sua forma versada de agradar pessoas de todos os gostos e compor, com maestria, diferentes leituras do décor de interiores. No entendimento de que a casa deve ser o reflexo de quem nela mora, a essência neutra de seus gradientes podem marcar presença em todos os ambientes da casa por suas infinitas possibilidades de combinação.

Reconhecido também por sua sobriedade e neutralidade, o cinza se fortalece ao ser associado aos estilos modernos e contemporâneos, como o industrial. E como trabalhar essas infinitas possibilidades que o tom oferece? O PB Arquitetura, dos arquitetos Priscila e Bernardo Tressino, torna o cinza um verdadeiro coringa para a realização dos projetos do escritório. A seguir, acompanhe as inspirações selecionadas pela dupla:

Nos dormitórios





Com ares arrojados, o cinza revela-se a base do projeto realizado pela dupla de arquitetos Priscila e Bernardo. Com uma nuance mais clara nas paredes, o acabamento cinza da marcenaria do armário remete ao aspecto de cimento queimado. Envolvido com a serralheria preta, o armário faz uma referência direta ao décor industrial

Ao envolver o painel da TV e a marcenaria do home office, a estrutura para as atividades profissionais em casa e o nicho aberto para os objetos decorativos evoca o cinza eleito para o dormitório do morador

Na fachada do imóvel

Na fachada da residência, localizada em um condomínio fechado, a dupla de arquitetos investiu na elegância do grafite eleito para as sacadas. O tom discreto promove uma elegante associação com a rusticidade do tijolinho que emoldura a ‘caixa envidraçada’ que abre a visão da escada interna

Sala de jantar

Na sala de jantar com base neutra, a leveza cortina cinza destaca a estrutura de vidro que promove abundante iluminação natural ao espaço

Na sala de estar





No projeto de sala de estar integrada, Priscila e Bernardo trabalharam com o cinza off white nas paredes e o tom grafite no espaçoso e confortável sofá

Com dupla função, o ambiente revela o cinza no painel ripado que recebe a TV do lado do home theater e na marcenaria dos armários superiores que acompanha a estrutura do home office do casal de moradores

Cozinhas







Na cozinha com marcenaria cinza e ilha central composta pelo cooktop e bancada para refeições rápidas, a neutralidade é ‘quebrada’ pela energia vibrante das cadeiras amarelas

Modernidade é a tônica dessa cozinha. O grafite da marcenaria muito bem explorada se contrapõe a leveza do frontão e piso

Na varanda gourmet





Na varanda gourmet, o cinza se destaca na bancada e na marcenaria posicionada ao lado da churrasqueira