Dormitórios pequenos

Na configuração atual dos empreendimentos imobiliários, é bastante comum que os dormitórios disponham de metragem reduzida como estratégia para oferecer uma área social mais ampla – incluindo sala de estar, jantar, varanda e até a cozinha. Mas ao contrário do que muitos possam considerar, o cômodo mais compacto, não necessariamente, implica em um décor com a sensação de apertado e que não propicia a estrutura e a sensação de conforto tão sonhada.

De acordo com a arquiteta Marina Carvalho, a arquitetura de interiores de um quarto pequeno pode ser concebida de forma a não deixar nada a perder. O segredo é analisar as dimensões para que cada centímetro seja aproveitado com eficiência.

Os tons mais claros e neutros são excelentes opções para dormitórios com dimensões menores, visto que essa paleta contribui para a percepção de espaço, tornando a área muito maior. “Uma base branca será sempre uma bela alternativa”, ressalta Marina. Com essa base evidente na marcenaria e paredes, abre-se a possibilidade de salpicar cores mais intensas em pequenos pontos do quarto, como no enxoval da cama, objetos decorativos, tapetes, almofadas e cortinas. A profissional sugere a aplicação de, no máximo, três cores, para eliminar o risco de saturação e poluição visual.

Sem perder espaço

Como em um dormitório pequeno cada centímetro é valioso, a decoração, além de agregar na estética, precisa ser estratégica. Nestes casos, a arquiteta segue a filosofia do “menos é mais”, pois abusar da quantidade de elementos decorativos implica em sobrecarregar o ambiente. A sugestão é separar itens para as paredes e outros para os móveis, mas sempre tomando cuidado para que os itens exaltem a harmonia entre si. “Elementos de paredes são boas alternativas para não perdermos espaço e não comprometer a circulação”, explica. Já para os itens que precisam de apoio em alguma superfície, prateleiras, nichos são locais onde os moradores conseguem dispor pertences pessoais e livros.

Maior e mais leve

No círculo cromático do décor, a aplicação de tons claros, como nesse dormitório executado pela arquiteta Marina Carvalho, coopera para uma aparência maior e muito mais leve

Decoração pontual

Em quartos pequenos, a decoração deve ser feita de forma pontual. Neste dormitório, a arquiteta evidenciou um décor que não comprometeu a circulação, dispondo os elementos decorativos na parte superior da cabeceira de madeira ripada e mesinhas

Aposte em móveis funcionais





Para um dormitório personalizado e de acordo com suas necessidades dos moradores, o mais indicado são os móveis feitos sob medida, umas vez que possibilitam o aproveitamento de toda área. Contudo, Marina ressalta que, apesar de ser uma solução eficaz, esse tipo de móvel não é obrigatório para quartos pequenos.

Iluminação eficiente

Por ser um espaço que desperta a vontade de descansar, a iluminação de qualquer dormitório deve oferecer, em primeiro lugar, conforto para os moradores. O mais indicado é investir em lâmpadas que trazem leveza para o espaço: versões com tonalidades branca e amarelada tornaram o ambiente mais aconchegante e agradável. Mas em se tratando de quartos pequenos, o posicionamento e a iluminação fazem toda a diferença. A arquiteta recomenda que a claridade seja indireta e por meio de peças embutidas como arandela e pendentes.