Dicas para não errar na hora de pendurar quadros em casa

No entanto, é preciso tomar cuidado com pequenos erros para não comprometer a harmonia do ambiente

Há quem diga que não existem regras para compor um ambiente harmonioso nos diversos cômodos da casa. Porém, a relação entre os quadros e objetos próximos, além de sua correta localização, fazem toda a diferença na hora de pensar em incluir os quadros na decoração da casa.

O cuidado, aliás, começa antes mesmo de pendurá-los. Danielly Barboza, proprietária da DRF Studio Décor, escritório especializado em reformas e design de interiores, ressalta que o quadro deve ter uma moldura que “combine” com o seu conteúdo. Por isso, muita atenção no momento em que for emoldurar aquela gravura ou foto especial que vai ganhar um cantinho especial na sua casa.

Para Danielly, não medir a parede ou deixar uma distância grande entre um quadro e outro quando estes são pendurados em uma mesma parede, compromete seriamente a estética da decoração. Acompanhe as dicas:

Altura dos quadros

Atenção à altura dos quadros – O eixo do quadro, ou seja, o meio do quadro deve estar posicionado à altura de 1,60 m do piso, um pouco acima da linha dos olhos de uma pessoa de estatura média. No caso de mais de um quadro na mesma parede, compondo o ambiente o eixo a ser considerado é de toda a composição;

Harmonia-com-o-mobiliario-e-objetos

Harmonia com o mobiliário e objetos – No caso de quadros localizados em cima do sofá ou cama, por exemplo, além de obedecerem a regra da altura de 1,60 m, devem ficar centralizados e manter uma distância de pelo menos 25 cm do topo do móvel. Já sobre aparadores, mesas e escrivaninhas, a distância pode ser de 20cm;

Tamanho dos quadros – Peças muito pequenas para ambientes grandes dão a sensação de falta de proporção e estranhamento no ambiente. Neste caso, é melhor fazer a combinação de vários quadros menores em uma única parede, mantendo sempre o eixo central na composição;

Ambiente poluído – Atenção para não exagerar na decoração. A colocação de muitas peças pode deixar o ambiente poluído e trazer uma sensação de desconforto;

Exerca-a-criatividade

Exerça a criatividade – Não limite os quadros às paredes apenas. Há outros locais que podem harmonizar muito bem o ambiente, como mesas, prateleiras e aparadores;

Antes de furar a parede – usar moldes de papel do tamanho das peças e fixá-los na parede com fita adesiva antes de furar as paredes é uma dica valiosa para quem ainda tem dúvidas sobre a colocação ideal dos quadros nas paredes.

Fonte: DRF Studio Décor