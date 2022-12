Dicas para decorar apartamentos e ambientes com metragens reduzidas

Decorar ambientes pequenos requer planejamento e criatividade, sem deixar de aproveitar cada cantinho. A decoração, além de trazer mais personalidade ao lar, ajuda a deixar o espaço mais funcional. Ou seja, decorar ambientes pequenos não só é possível como pode ajudar muito a organizar a casa de maneira mais inteligente.

Juliana Alcantara, coordenadora de mercado de decoração, organização e jardinagem da Telhanorte, conta que a primeira dica para ter sucesso é não usar objetos em excesso e que atrapalhem a circulação. “Para ambientes pequenos, a frase ‘menos é mais’ se encaixa perfeitamente”, comenta.

Ainda que se tenha um espaço reduzido, é possível montar um ambiente aconchegante, estiloso e confortável. A partir deste conceito, a coordenadora da Telhanorte dá seis dicas para decorar os ambientes de forma prática.

Unir espaços

Unir dois espaços como a sala de TV e a sala de jantar ou a sala de estar e a cozinha americana pode dar aquela sensação de amplitude ao ambiente. “Quem mora em apartamento e tem uma varanda aberta, por exemplo, pode integrar o espaço e fazer uma varanda gourmet também”, sugere Juliana.

Use as paredes

Quando o espaço é pequeno, as paredes são a melhor alternativa para a decoração. Quadros, espelhos e outros objetos podem fazer a diferença e trazer originalidade ao ambiente.

Estantes e prateleiras

É possível também aproveitar as paredes para fixar estantes e prateleiras, que serão úteis para guardar os pertences e criar composições decorativas com itens que remetam ao estilo dos moradores. Também é possível compor esses ambientes com caixas organizadoras que além de manter organizado dá um toque de cor.

Invista em espelhos

Os espelhos são responsáveis por ampliar os mais diversos ambientes como sala, quarto, banheiro e até cozinha. Uma forma interessante de usar é colocando atrás de uma mesa de jantar, por exemplo, que dá a sensação de um espaço com o dobro de tamanho.

Iluminação

Um ambiente com pouca luz pode parecer ainda menor do que é, portanto, uma boa iluminação colabora para a leveza do cômodo. “Procure utilizar a luz natural das janelas para trazer a sensação de amplitude”, conta a coordenadora.

Móveis 2 em 1

Sofás que viram camas, mesas de centro ou puffes que servem como baú e mesas que se transformam em estantes são algumas opções de móveis que possuem mais de uma utilidade. Esse tipo de mobília economiza espaço, já que um único móvel desempenha a função de dois.