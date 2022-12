Dicas essenciais para iluminar cada ambiente

Ao decorar um ambiente existem diversas possibilidades de estilos e combinações. Cada uma delas reúne particularidades que caracterizam a personalidade dos moradores, traduzindo sua essência. Objetos, cores e móveis são elementos que ajudam a definir a linguagem estética do projeto.

Dentre esses elementos, a iluminação se apresenta como um recurso muito importante, não só na decoração, como nas sensações que o ambiente vai transmitir a quem o utiliza. A escolha correta do tipo de luz, levando em conta a intenção de uso e as necessidades de cada espaço, tem o poder de transformar a maneira como nos sentimos neles. Além disso, os projetos luminotécnicos são perfeitos para valorizar a arquitetura e destacar as composições, criando efeitos e nuances em todos os cantinhos.

Pensando nisso, a LLUMM, especialista em iluminação de alta potência e iluminação decorativa, reuniu dicas para decorar, associando os produtos ideais para cada modelo. Clássica, retrô, moderna e industrial: qual escolher? Acompanhe as orientações a seguir e descubra!

Clássica

Inspirado em projetos que remontam a outras épocas, esse estilo se caracteriza pela riqueza de detalhes e pelo uso de peças que transpiram sofisticação. A mistura de formas, cores e texturas é muito comum, independentemente do tamanho dos ambientes.

Na busca pelo luxo, os contrastes entre tons neutros nas superfícies e vibrantes nos objetos, funciona por aqui. Tapetes felpudos, cortinas pesadas e mobiliário imponente são elementos frequentes. Além disso, revestimentos com tons metálicos, pisos e colunas de mármore são marcantes para quem quer se jogar no décor clássico.

Para iluminar, a dica é selecionar itens ornamentados e chamativos. No portfólio da LLUMM, os lustres Clássico, Treviso, Império e Áustria são alguns dos que trazem a elegância dos cristais pendentes e dão aquele toque clássico luxuoso a decoração.

Retrô

A decoração retrô entrega um ar nostálgico aos cômodos, oferecendo uma releitura dos elementos que foram produzidos em outras décadas. Junto a eles é comum a aplicação de cores vivas em pequenos acessórios e tons pastel nas paredes; estampa floral e padrões geométricos; linhas orgânicas como móveis em formatos redondos e molduras enfeitadas.

Os projetos luminotécnicos para esse estilo devem contar com uma luz indireta e mais amarelada na temperatura de cor quente. As luminárias Tokyo da LLUMM entregam um visual elegante vindo do cristal, que ao ser combinado com outros materiais e texturas na decoração, dão um ar retrô aos ambientes. Essa linha está disponível em diversos modelos e formatos, nos tons inox e gold.

Moderna

O princípio da funcionalidade se aplica ao estilo modernista. Aqui a prioridade é a praticidade, o que acaba deixando os elementos decorativos em segundo plano (mas não sem valor). Por ser livre de excessos, essa decoração cria espaços atemporais e versáteis.

É possível identificá-lo observando as seguintes características: linhas retas e puras nos revestimentos, móveis e pisos; presença marcante de materiais transparentes como vidro, acrílico e policarbonato; tons neutros dominando as cartelas; espaços integrados e poucos objetos para manter o visual leve.

Quanta a iluminação, o ideal é apostar em peças diferenciadas com detalhes memoráveis. As linhas Space (Rings, Saturno, Countour, Countour Plus, Orbital e Square) e Dreams (Arco, Curve e Bola), fabricadas pela LLUMM, se encaixam nesses projetos com maestria e muita personalidade.

Industrial

Inspirado nas residências de Nova York instaladas em antigas fábricas, a decoração industrial é marcante. É frequente sua utilização em ambientes integrados com uma planta em conceito aberto. Assim, tijolos aparentes, concreto e cimento queimado são revestimentos que podem ser encontrados nesse tipo de décor.

Além disso, alguns recursos permitem a identificação desse estilo: estruturas expostas como vigas, tubulações, cabos e colunas, fazem parte da composição; o uso da textura original dos materiais (madeira, concreto, aço); pontos focais criados a partir de tons vibrantes; acabamento metálico nos eletrodomésticos, luminárias, móveis e ornamentos.

A luz é um dos fatores mais relevantes do tema. Dessa maneira, trilhos, perfis e lâmpadas de filamento aparentes são os preferidos. Todos são encontrados no portfólio técnico da LLUMM. Já no portfólio decorativo, o destaque fica para os produtos da linha Sputnik, Decor e Decor Lamp.

Fonte: LLUMM