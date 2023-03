Dicas e ideias inspiradoras de como usar tecido na decor

Proporcionando a modificação dos ambientes de maneira prática, versátil e personalizada, os tecidos garantem uma dose extra de charme à decoração e livram os moradores de grandes reformas. São inúmeras opções de uso e é a criatividade e singularidade de cada morador que torna este tipo de decoração ainda mais interessante.

“Há a possibilidade de utilizá-los na parede, revestindo os móveis, nas capas de almofadas e até mesmo apostar em mantas quentinhas e confortáveis. Com os tecidos conseguimos personalizar salas de estar, jantar, halls de entrada e dormitórios”, pontua Beatriz Castro, da Espaço Til, loja com mais de 30 anos de mercado e que representa a perfeita fusão do Oriente e Ocidente. Além de realçar visualmente os ambientes, os tecidos para decoração adicionam textura e riqueza de detalhes aos espaços, o que favorece o aconchego e a sensação de pertencimento. “São esses detalhes que transformam uma casa em lar cheio de vida”, continua Beatriz.

Apesar de parecer uma tarefa fácil, escolher corretamente as cores, estampas, texturas e padronagens que se harmonizam com o espaço pode ser um verdadeiro desafio quando nos vemos diante da imensa variedade de produtos no mercado. Pensando nisso, a Espaço Til traz inspirações e dicas para auxiliar na escolha dos tecidos que mais combinam com o seu lar. Confira!

Tipos de tecido

Ao escolher os tecidos para decorar a casa não é preciso se limitar a uma só composição. Com sensibilidade e bom senso é possível brincar com diversas texturas e estampas e criar efeitos surpreendentes. Neste momento, é importante usar a imaginação e deixar a criatividade comandar o processo.

No que se refere aos tipos de tecido que podem ser usados no décor, não há uma regra que defina o que deve ser utilizado ou não. Cada projeto possui especificidades, estilos e combinações únicas. Ambientes com o estilo predominantemente oriental, por exemplo, se harmonizam melhor com peças em tecidos mais finos, coloridos e de estampas e cores que façam menção às culturas milenares.

Já para quem gosta do estilo boho o melhor são as peças em tecidos naturais – como o algodão e o linho -, cores neutras e com acabamento em franjas, que são as características mais marcantes do estilo.

Especial e único: Ikat

Feitos a partir de fios tingidos antes do processo de tecelagem, cada Ikat possui uma estampa única resultante de um trabalho manual que torna a peça ainda mais especial. Foto: Richard Cheles – Foto:

Originalmente produzido na Indonésia, o tecido Ikat – que significa “amarrar” – é feito a partir de fios de urdume tingidos antes do processo de tecelagem. Único e especial, os fios de urdume são linhas longas e contínuas que percorrem o tecido paralelos à ourela, acabamento do tecido.

Criando padrões de estampa exclusivos, os desenhos são feitos manualmente e desenhados nos fios com giz colorido. Na hora da pintura, que também acontece manualmente, é ligada às áreas dos fios que devem permanecer brancas com tiras de borracha, o que impede que o corante penetre nessas áreas. O corante, por sua vez, é misturado para criar a cor desejada e uma vez que o urdume está amarrado já pode então ser tingido.

Os fios amarrados são mergulhados manualmente diversas vezes no banho de corante até que a cor tenha sido suficientemente absorvida pelas áreas não amarradas. Uma vez que o tingimento esteja finalizado, os nós são removidos e o urdume é deixado para secar naturalmente. Por fim, o fio tingido é ajustado manualmente para posicionar cada um na posição ideal para formar a estampa e são levados ao tear para serem tecidos.

A técnica milenar de tingir e tecer resulta em padrões com bordas “borradas” ou “sangradas”, dando aos tecidos resultantes pequenas variações que fazem parte da beleza intrínseca de um Ikat feito manualmente. A peça traz ares de requinte, modernidade e exclusividade para o lar como nenhuma outra e podem compor o décor de salas de estar, halls de entrada, dormitórios e onde mais a criatividade do morador mandar.

“O Ikat não é apenas um tecido qualquer a ser pendurado para compor a decoração. Ele é uma peça que carrega a história de quem o fez carinhosamente em cada uma de suas etapas. Por ser confeccionado manualmente e possuir detalhes tão únicos, ele auxilia os moradores a construírem uma decoração com mais significado e riqueza de detalhes”, destaca Beatriz.

Mantas

Para aqueles que estão começando a trazer os tecidos para a decoração e ainda possuem certo receio em ousar pendurando-os na parede, uma alternativa interessante é apostar nas clássicas mantas. Para escolher é simples: a principal recomendação é observar qual o tipo de clima em que a casa está localizada. Em áreas frias, tecidos mais grossos como a lã ou tricô são bem-vindos para aquecer e oferecer aquele clima quentinho – principalmente nos dias em que o sol não aparece.

Caso a procura seja por ambientes mais frescos, mantas em linho ou fibras naturais são boas pedidas para elaborar um décor leve e sem aquela impressão que um outro elemento está pesando no espaço. Tecidos sintéticos devem ser evitados sempre que possível, justamente por não serem agradáveis ao toque e deixarem a desejar no quesito conforto.

Versáteis, as mantas podem trazer uma dose extra de charme para o sofá da sala ou podem ser colocadas em cestos para serem utilizadas em momentos oportunos e ainda servir como decoração. No dormitório, elas podem ser utilizadas como peseiras e dão ainda mais beleza ao enxoval.

Fonte: Espaço Til. A loja Espaço Til faz uma minuciosa curadoria e é especializada em descobrir e trazer peças decorativas de países exóticos, especialmente da Ásia (Filipinas, Indonésia, Vietnã, Índia, Tailândia e China).