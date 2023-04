Dicas de decoração para melhorar a qualidade do sono

A hora de dormir pode ser um desafio para milhões de pessoas. O momento, que deveria ser de descanso e relaxamento, acaba se tornando uma angústia para 65% dos brasileiros que têm dificuldades relacionadas ao sono. A resposta para o problema pode estar não só na medicina tradicional e alternativa, mas também na neuroarquitetura, que aplica a neurociência na construção dos espaços para que eles agradem ao nosso corpo e cérebro.

Todo mundo conhece a receita de saúde baseada em alimentação balanceada, prática de exercícios, chás calmantes e meditação. Mas imagine que até a forma como arrumamos nosso quarto pode influenciar diretamente na qualidade do sono. A arquiteta e urbanista Rafaela Costa, gestora de projetos da Criare Campinas, explica que os ensinamentos da neuroarquitetura ajudam a criar um ambiente propício ao sono e bem-estar. “A iluminação, a escolha dos móveis, das cores, dos tecidos e até mesmo aquela ‘baguncinha’ têm efeito sobre nosso bem-estar e interferem diretamente na qualidade do nosso sono”, diz.

Acerte nas cores e boa noite

Um quarto confortável e acolhedor para induzir ao sono deve ser, em primeiro lugar, relaxante. Por isso, a escolha das cores é fundamental. As mais vibrantes, como tons de vermelho e laranja, normalmente dão maior sensação de agitação, por isso devem ser evitadas. “Alguns estudos de cromoterapia definiram o azul como o tom mais relaxante. Ele tem relação, inclusive, com a diminuição da frequência cardíaca. Tons de verde também são ótimas opções e ajudam a deixar os ambientes mais frescos”, ensina Rafaela.

Quanto menos luz, melhor

O segundo ponto a ser observado é a iluminação. “Assim como a luz natural durante o dia contribui para nosso bem-estar, a escuridão durante a noite é essencial pois ajuda o corpo na liberação de melatonina, o hormônio que diz ao nosso corpo que chegou a hora de dormir. Portanto, aposte em cortinas que tenham efeito blecaute e lance mão de uma iluminação quente, esqueça as lâmpadas brancas”, orienta. Rafaela conta que a luz difusa das luminárias e velas também ajuda a criar uma atmosfera acolhedora quando for necessária alguma iluminação.

Um quarto que te abraça

Use cortinas para cortar a luz e deixar o ambiente mais aconchegante. Fotro Criare/Campinas – Foto:

Criar, no quarto, um ambiente aconchegante também induz ao relaxamento. “Podemos utilizar elementos decorativos com funcionalidade, como cortinas, tapetes, roupas de cama, optando sempre, por tecidos e materiais naturais. É como se o ambiente te abraçasse”, explica Rafaela.

A escolha do colchão e travesseiro, bem como da roupa de cama, deve ser feita de forma cuidadosa. “Profissionais podem ajudar a escolher o travesseiro ideal de acordo com a forma que cada pessoa dorme. Invista em um colchão de qualidade, afinal, passamos boa parte do nosso dia na cama. E a roupa de cama deve ser, preferencialmente, de tecidos naturais, como algodão”, orienta a especialista.

Plantas para dormir melhor

Verde garante tranquilidade ao ambiente. Foto: Freepik – Foto:

A arquiteta conta que, ao contrário do que muita gente acredita, ter plantas no quarto não só é benéfico, como pode ajudar na hora de dormir. “Elas garantem maior umidade e purificação do ar e, consequente, aumento do nível de oxigênio e diminuição da frequência cardíaca. Entre as espécies mais indicadas estão a lavanda, lírio, gardênia, clorofito e jasmim”, enumera.

Cheirinho de sono profundo

A lavanda, explica Rafaela, pode ser usada também como óleo essencial, em um infusor, para aromatizar o quarto duas horas antes de dormir. “O óleo tem efeito tranquilizante, auxilia no controle da ansiedade e, por isso, no sono”, completa.

Isolamento acústico

Ninguém consegue dormir com barulho e, nas grandes cidades, isso pode ser um problema. “Nem todas as casas têm janelas antirruído. Se trocá-las não é uma opção, há cortinas que ajudam a barrar o barulho externo e, ao mesmo tempo, impedem a entrada da luz”, ensina a arquiteta.

Celular? Bem longe

O uso de aparelhos eletrônicos deve ser evitado ao máximo no quarto. Portanto, nada de colocar o celular para carregar na mesa de cabeceira da cama. O ideal é deixar o aparelho desligado ou em outro ambiente da casa.

Tudo em seu lugar

A arrumação e limpeza do quarto são fundamentais para criar um ambiente acolhedor e relaxante. “Ter espaço de armazenamento é ideal para evitar que roupas e outros objetos fiquem jogados. Além disso, um quarto limpo, à prova de alergias, é indispensável para quem busca um sono tranquilo”, finaliza.