Dicas de decoração para a primavera 2022

Com a chegada da primavera tudo se renova, deixamos a estação mais fria do ano e entramos numa época cercada de flores, trazendo de volta o colorido da natureza. Com isso, podemos apostar em plantas, elementos, cores e estilos para decorar nosso lar.

Levando isso em consideração e acompanhando as tendências para a primavera, a especialista Tatiana Hoffmann, Gerente de Produtos da Bella Janela, fabricante de cortinas da América Latina, listou seis dicas de decoração para essa estação. Confira:

1 – A paleta de cores da estação é regada de tons pastéis e cores suaves, como o rosa Bali, encontrado nas cortinas da Bella Janela. No entanto, se gostar mais de tons vivos, é preferível escolher aqueles associados à natureza, como verde e azul.

2 – Os tecidos mais utilizados nesta estação são o cru e o linho, que remetem à naturalidade da estação, eles podem ser utilizados nas cortinas, podendo ser encontrados na linha Inove Duplex Linen.

3 – Preferindo um ambiente mais clean, aposte em adornos, quadros e almofadas, utilizando as cores da estação ou estampas florais. Ou até mesmo fontes de água, que nos fazem sentir mais próximos da natureza.

4 – Caso seu estilo seja mais ousado, prefira painéis de parede que remetem à natureza, trazendo flores e plantas ou até mesmo animais, estes podem ser utilizados em uma parede principal deixando-o em destaque no ambiente.

Tecido-de-parede-Nature-Folhagem. Divulgação Bella Janela – Foto:

5 – Utilizar fibras naturais como madeira, bambu, juta, o rattan e o vime, também são apostas totalmente assertivas na decoração, a utilização de painéis de paredes ripados, estão tomando cada vez mais espaço nos ambientes, e se encaixam com a estação.

6 – Vasos de flores e bandejas com frutas podem ser utilizadas como decoração, vale lembrar que itens geralmente são delicados, então o cuidado e atenção tem que ser redobrado.

Tecido-de-parede-Ripado—Bella-Janela – Foto:

“Percebendo as atuais necessidades da população, e com a intenção de tornar o lar um ambiente mais convidativo para o descanso, a Bella Janela, preza desenvolver produtos cada vez mais atrelados a demanda do consumidor, sem perder a essência e sempre alinhada com as tendências da decoração”, destaca Tatiana Hoffmann.