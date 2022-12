Como organizar a casa para o fim de ano

Escalonar a limpeza, revisar os itens do armário de louças e mandar roupas para a lavanderia estão entre as tarefas

Falta cerca de um mês até o Natal. Se a frase faz seu coração acelerar com receio de não dar conta de tudo, muita calma nessa hora, pois ainda há tempo suficiente para colocar a casa em ordem. Você só precisa de uma dose de planejamento, e o esforço vale a pena. Para encarar o desafio com leveza e não se estressar com uma agenda lotada de afazeres, a arquiteta Carina Dal Fabbro, à frente do escritório que leva seu nome, preparou um guia completo para ajudar você a organizar a casa nas semanas que antecedem as festas. Faça um cronograma para ter clareza das tarefas

Elabore uma lista de tudo o que você precisa cumprir até a data das comemorações e procure distribuí-las ao longo dos dias de forma racional. A blitz em prateleiras e gavetas para ver o que está faltando precisa vir antes da ida às compras, para citar um exemplo. “Como ainda temos alguma antecedência, tire um dia para separar e lavar as louças especiais. Verifique se existem peças danificadas e, caso haja necessidade, substitua esses itens por novos. Aproveite e organize os armários”, orienta Carina. Desse modo, você terá a certeza de que encontrará tudo limpo e preparado quando precisar.



Lave talheres e louças especiais. Assim, é possível pensar nos detalhes da mesa posta com mais calma e ver a necessidade de substituir alguma peça – Fotos: Rafael Renzo

Limpeza caprichada na cozinha

Fazer uma faxina completa na cozinha pode ser bem cansativo. Por isso, divida os trabalhos ao longo dos dias. Comece pelos locais que são limpos com menor frequência, ou seja, janelas (por dentro e por fora), batentes, luminárias e lugares altos, como armários suspensos e o topo da geladeira. Dê um trato a mais no piso. “Você pode aplicar produtos específicos para mantê-lo livre de gordura. Após essa força-tarefa, a manutenção do dia a dia ficará mais simples e rápida”, lembra Carina. Não esqueça de dar uma geral na geladeira e no freezer. “Antes da limpeza interna, jogue fora alimentos estragados e com prazo de validade vencido”, indica.

Closet no clima da estação

Como o fim de ano no Brasil coincide com o verão, esse é um bom momento para tirar as roupas de inverno da frente até a próxima onda de frio. “Mande edredons, cobertores, malhas e casacos pesados para a lavanderia. No retorno das peças, com tudo lavado, coloque-as em sacos fechados à vácuo, para reduzir o volume, e guarde-as nas áreas menos acessíveis do armário”, sugere Carina. Essa medida simples otimiza o espaço interno do móvel e torna mais fácil encontrar o que se procura.

Organize também os lençóis e travesseiros. Se você pretende receber hóspedes no período de festas, faça o checklist do anfitrião perfeito. “Não é nada elegante oferecer toalhas de banho ásperas e lençóis desgastados para as visitas. Verifique a situação do enxoval e, se necessário, providencie as substituições”, diz a profissional.

Cortinas e tapetes de cara nova

Faz tempo que você não manda lavar as cortinas e os tapetes? A dica de Carina é encomendar logo o serviço, antes que a lavanderia não consiga mais atender novos pedidos até o fim do ano. “Os tecidos tendem a acumular poeira e isso pode até provocar problemas respiratórios”, lembra a profissional.

Considere se não está na hora de substituir esses complementos da decoração. “Estamos no período mais quente do ano e, por isso, sugiro refrescar a casa adotando cortinas de tecidos leves e tapetes menos felpudos”, completa. Outra dica importante é prestar atenção para que os tons e os padrões escolhidos combinem com os demais elementos presentes no espaço.

Kits para contornar imprevistos

A melhor saída para lidar com imprevistos é ter à mão os itens necessários. Abasteça antecipadamente uma caixinha de primeiros socorros com curativos, analgésicos, antiácidos e outros remédios que você considere apropriados e lembre-se de mantê-la longe do alcance das crianças. Atenção também à validade dos medicamentos. No lavabo, organize uma bandeja com artigos que ajudem seus convidados a contornar outros inconvenientes, como fio dental, algodão, demaquilante e lenços umedecidos.