Da parede aos detalhes: espelhos voltam a ser tendência nas decorações

Da parede aos detalhes: espelhos voltam a ser tendência na decoração

Os últimos eventos de arquitetura e decoração mostraram que o efeito espelhado é um coringa para transformar ambientes

Os espelhos ultrapassaram o uso prático e se tornaram elementos decorativos. Seja para ampliar ambientes pequenos ou para iluminar grandes salas, a utilização pode complementar projetos minimalistas ou maximalistas com muita elegância e sofisticação. Além disso, os espelhos também podem ser usados como complementos em móveis, objetos decorativos e até nas fechaduras, como a Fechadura Digital Reflecta, da Yale.

O fato é que seja nas paredes ou no revestimento de móveis, bandejas ou luminárias, o efeito espelhado leva o design para outro patamar. Por que não somar este elemento desde a porta de entrada? Simples de usar e prática para o dia a dia, o modelo com acesso por senha e alarmes de segurança foi pensado para se adequar a diversos ambientes e diferentes estilos de arquitetura.

“Com a Reflecta, nós mostramos que a elegância pode caber no bolso, com uma fechadura com acabamento impecável, ótimo custo-benefício e que combina com ambientes clássicos e modernos”, explica Eliana Godoy, Coordenadora de Produto da Yale.

A Fechadura Digital Reflecta possui capacidade para até 30 senhas, conta com Modo Privacidade, função que impossibilita a abertura da porta do lado de fora com a senha, controle de volume e ainda avisa quando a bateria do dispositivo estiver acabando, mesmo assim, ainda conta com uma bateria de emergência, caso a recarga não tenha sido feita a tempo.

Além de chamar a atenção pela beleza, a segurança está em primeiro lugar para a Yale. O dispositivo ajuda a proteger a residência por alarme de incêndio, alarme em casos de arrombamento e com um recurso que impede caso alguém tente forçar o movimento de abertura da porta. Outra vantagem, é que pode ser usado como uma fechadura auxiliar, em complemento a uma opção com maçaneta.

Preço sugerido: R$ 645,00

Para mais informações sobre os lançamentos da Yale, acesse: https://loja.yale.com.br/fechadura-digital

Sobre a Yale

A Yale faz parte do grupo ASSA ABLOY, líder global de controles de acesso. Foi criada em 1840 nos EUA, e hoje está presente ao redor de todo o mundo. Durante todo esse tempo foi responsável por diversas inovações, destacando – se pela invenção do cilindro das fechaduras com segredo, sendo amplamente utilizado até os dias atuais. A Yale Brasil atualmente comercializa fechaduras digitais, cofres e olhos mágicos, com foco no mercado residencial.

