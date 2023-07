Cozinhas e tendências, o que esperar para os próximos anos

Dados do relatório do mercado de varejo DIY 2022 da Mintel do Reino Unido, mostrou que 55% dos consumidores buscam mais melhorias para suas casas agora do que no período pré-pandêmico, revelando que o isolamento social levou as pessoas a buscarem soluções inovadoras para decorar suas casas. Entre os cômodos, a cozinha passou a ser considerada um espaço não apenas destinado às refeições, mas também um ambiente de integração da família e de encontro entre amigos.

Segundo a arquiteta da Vanguard Curitiba, Louise Lamb, algumas tendências seguem apontando que cada vez mais os consumidores buscam renovar a cozinha com projetos no estilo DIY (sigla em inglês que significa Faça Você Mesmo), assim como os que miram na personalização e no uso da criatividade de forma econômica e sustentável. “Os consumidores continuam a ver a casa como um investimento, sendo a cozinha um ponto chave que pode ser integrado a outras funções e ambientes como área de entretenimento, equipada para receber amigos. Essa é uma tendência muito observada inclusive pelas pesquisas em redes sociais que apontam que cada vez mais consumidores buscam por boas ideias para reformar suas cozinhas”, explica.

A consciência ambiental e a crise econômica também são pontos a serem considerados, uma vez que levam as pessoas a repensarem seus hábitos de consumo, passando a priorizar a qualidade, o consumo consciente, a escolha de materiais e a forma de produção.

“Esse tipo de consciência contribui para o crescimento do mercado de design específico para cozinhas. Pensando nos fornecedores de produtos é importante que as marcas invistam em oferecer opções que possibilitem a personalização como bricolagem, armários modulares, bancada e ilhas de cozinha. Diversificar as opções de cores, tintas e revestimentos para atender gostos pessoais e diferentes estilos de vida, indo desde tons mais neutros e suaves até os mais coloridos ou escuros e refinados, é fundamental. Além disso, apostar em processos circulares, materiais reciclados ou recicláveis, mostrando que a marca tem consciência ambiental é uma tendência mundial”, conta, Louise.

Neutros que trazem aconchego

“Os tons repousantes, perto do neutro, que trazem a sensação de aconchego e simplicidade são apostas cada vez mais assertivas e que dão uma suavidade moderna. Usar tons creme sobre um branco brilhante, oferece versatilidade e uma longevidade atemporal para os móveis da cozinha e ferragens. Acabamentos suaves e foscos para armários, torneiras, bancadas e áreas molhadas transmitem a sensação de segurança em diversos materiais, da pedra à madeira. Brincar com o bloqueio de cores tonais para construir contrastes e texturas sutis também são boas opções”, afirma a arquiteta.

Madeira confere calor e versatilidade

O uso da madeira continua a ser essencial para pessoas que buscam versatilidade e ambientes com texturas mais naturais. Louise indica que opções que usam tons quentes de madeira e contrastes entre luz e escuridão conferem um apelo reconfortante. “A tendência da sustentabilidade tem relação direta com o tipo de material e como ele é usado nas construções e reformas. Boas opções são o uso de materiais de baixo custo ou que fazem uso de reaproveitamento de resíduos, como o uso de madeira folheados ou laminados. Outra vantagem da madeira é que ela confere uma beleza natural e suas imperfeições podem ser valorizadas, pois apresentam qualidades multissensoriais. Vale a pena também experimentar o uso da madeira e pedra, combinações que criam contraste e solidez”, explica.

Cores acentuadas

Para quem gosta de brincar com tonalidades, a tendência para 2023 é trabalhar com cores brilhantes e matrizes primárias, numa combinação entre ousadia e personalidade. “Priorize uma paleta de cores com tons primários, que ofereça uma sensação refrescante de alegria. Busque transformar os detalhes como torneiras, alças e aparelhos, em objetos que impulsionam o humor e criam contraste entre cores surpreendentes. Também vale investir em itens como encaixes de gaveta pintados, interiores de portas ou unidades de armazenamento removíveis”, conta a arquiteta.

Tons escuros são eternos

Tons escuros em camadas são sempre atuais e contam com um design perene, além de oferecer um estilo inspirador com um toque de luxo de refinamento. Neste panorama, Louise, conta que o preto continua sendo uma tonalidade atraente, que gera atração e fascínio seja nos móveis, nas ferragens e ou nos acessórios das cozinhas modernas. “As pessoas têm buscado bastante pelo termo #BlackKitchen nas redes sociais e realmente essa é uma coloração interessante e que confere muita ousadia. É possível usar uma camada quase preta, matizes e tons escuros matizados para criar uma atmosfera elegante e impactante, com armários e bancadas de mármore ou granito. Uma ótima combinação com o preto são os detalhes como puxadores, torneiras e pias em bronze ou gunmetal, misturando acabamentos foscos densos com brilho”, conta Louise.

Destaque para os azulejos

Detalhes como azulejos podem ser personalizados no melhor estilo DIY com simplicidade, baixo custo e boas ideias, conferindo uma criatividade para interiores de cozinha. “Brinque com estampas e escalas, com textura, usando fosco, brilho e efeitos de pátina para acabamentos atraentes. Uma ótima opção é usar argamassa como um elemento de design, com preenchimentos colorido e linhas grossas para enquadrar as formas dos ladrilhos, que podem ser encontrados com baixo custo, atendendo os mais diversos tipos de consumidores e gostos pessoais”, finaliza a arquiteta.

Quatro ideias para cozinhas modernas

1 – Use a cores para criar uma cozinha reconfortante, apostando em tons neutros suaves a escuros refinados. Invista em chamar a atenção com cores ou padrões incomuns nas pinturas dos armários ou ladrilhos.

2 – Para um design consciente, procure profissionais certificados e que trabalham com fornecedores confiáveis para madeira, pedra ou engenharia de compósitos. Reaproveite sobras em pequenos elementos da cozinha.

3 – Ajude a integração com a natureza e traga o ar livre para dentro com motivos inspirados no meio ambiente, superfícies texturais de terra e áreas para horta caseira. Use e abuse de materiais naturais que conferem beleza em armários, bancadas e ilhas.

4 – Use brilho e metal escovado com acabamentos para um visual luxuoso.