Cores em projetos são perfeitos para as comemorações de fim de ano

Neste quintal, que conta com uma mesa de jantar para receber amigos e familiares, a cor Mantra, combinada com o verde das plantas, transmite uma sensação de acolhimento. Foto: Histórias de Casa – Foto:



Quando a pauta é sobre decoração da casa, muitas vezes esquecemos que a área externa, como quintais e varandas, também deve ser considerada e tratada como prioridade, principalmente pensando em ambientes que oferecem mais espaço para uma extensão do lar, receber amigos e familiares, ou simplesmente um canto para variar o home office de vez em quando. O mesmo para as varandas, que normalmente estão dentro de apartamentos, e podem funcionar como um espaço de relaxamento, conexão com a natureza, por meio de plantas e flores.

Com a aproximação do verão no mês de dezembro, além das festas de fim ano e os esperados jogos da Copa que estão por vir, repaginar a área externa pode ser uma ótima opção para reunir pessoas queridas. “Ter um espaço de lazer em casa faz com que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, sobretudo quando incluímos cores nesses ambientes. Trabalhar com tonalidades mais vivas, que façam uma conexão com a natureza, como o verde ou até mesmo um terracota, é uma boa alternativa para quintais e varandas”, explica Sylvia Gracia, coordenadora de Marketing – Cor e Conteúdo na Suvinil.

Para ajudar na escolha das cores, a Suvinil relaciona alguns projetos, com ideias e objetivos diferentes, que também inspiram renovação. Confira abaixo!

Descanso e refeições

Histórias de Casa | Foto: Leila Viegas



Os moradores optaram por dois espaços que podem ser usados separadamente, ou de forma conjunta. Na primeira imagem, temos uma cadeira de balaço e duas de praia, que são perfeitas para um momento de leitura, ou até mesmo para descansar. No outro extremo, uma mesa de jantar em madeira, composta por banco e cadeiras, serve como apoio para refeições ao ar livre. Terracota, a cor de destaque no projeto, foi combinada com Floresta Úmida, presente na janela e porta. Essas duas tonalidades trouxeram equilíbrio para esse quintal, que também é composto por árvores com flores.

Eclipse, a cor do ano

Foto: DoEdu – Foto:

Na varanda, os moradores elegeram Eclipse, cor do ano de 2022. Esse tom de verde fresco traz aconchego e energia e, quando combinado com tons mais sóbrios, como o cinza das poltronas, propõe uma harmonia agradável aos olhos.

Para receber amigos

Foto: Dani Ricci – Foto:

No quintal acima, a aposta foi criar um painel colorido que, combinado com outros elementos de decoração, fez com o que o ambiente se tornasse um ótimo lugar para receber os amigos, ler um bom livro ou relaxar depois de um dia de trabalho. Vinho Rosé, Açucena, Despertar, Rosa Secreto, Bolinha de Gude e Azul-etéreo foram as tonalidades escolhidas para compor esse projeto.