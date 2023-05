Como separar ambientes em projetos guiados pelo conceito aberto com pisos

Amplitude e dinamismo são fatores chave do conceito aberto, que propõe ambientes sem paredes e com maior integração entre os espaços. Esse tipo de layout tem sido cada vez mais utilizado, no entanto, para acertar no projeto é preciso ter em mente o piso ideal para separar os ambientes, otimizando a fluidez interna e a perspectiva de conexão entre quem transita nos espaços.

Graças à versatilidade dos produtos Durafloor, é possível apostar em pisos laminados ou vinílicos que atendam às características de cada espaço, sem deixar de lado a perspectiva de mudança de cor ou de padronagem para delimitar a área de cada ambiente.

O piso vinílico, por exemplo, é uma boa opção para a área da cozinha e banheiros, já que conta com tecnologia antiderrapante e é resistente ao contato com a água, garantindo mais praticidade no cotidiano. Assim, o piso vinílico Brooklin da linha City, com cores naturais e homogêneas da madeira, sugere a atemporalidade com aconchego, acolhimento e modernidade para espaços urbanos e contemporâneos. É antialérgico e obtém o poder de conservar a temperatura dos ambientes e abafar sons, como os demais pisos vinílicos da Durafloor.

Já o piso laminado também consegue manter a temperatura do ambiente e é superior ao piso vinílico no que diz respeito à durabilidade, tendo resistência a riscos e manchas, uma vez que é protegido por uma resina de melamina. Por outro lado, não tem o mesmo poderio antirruído sonoro dos pisos vinílicos.

Em um projeto residencial, por exemplo, o novo piso laminado Nórdica da linha New Way está entre os produtos indicados para áreas internas de média circulação, incluindo salas, corredores e quartos. O produto tem tons neutros e se remete à estética clara e minimalista da Madeira Elmo, ideal para quem deseja ambientes mais iluminados em uma atmosfera de tranquilidade.

Dessa forma, é possível repartir os mais diversos espaços apostando na variação de padronagem e material, delimitando áreas com o uso de diferentes pisos vinílicos e laminados. O piso vinílico Brooklin da linha City e o laminado Nórdica da linha New Way estão entre os 8 novos lançamentos da Durafloor para 2023 e integram a campanha “O Novo Conceito Urbano”, que aborda a importância de se conceber ambientes úteis, que aliem a comodidade ao cotidiano com familiaridade e segurança.