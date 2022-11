Como organizar a casa para receber amigos durante a Copa do Mundo

Se muitas vezes deixamos para arrumar a casa só quando temos uma motivação especial, com a chegada da Copa do Mundo esse pretexto acaba de ser atendido! Quem não gosta de juntar a família e os amigos e fazer uma festa durante os jogos do Brasil? Até quem não é fã de futebol, a cada quatro anos, se rende ao maior evento esportivo do planeta pra torcer pela seleção.

Para nos ajudar a preparar a casa para esse evento esportivo tão aguardado, a personal organizer especialista em organização Nalini Grinkraut listou algumas sugestões para deixarmos a casa arrumada e pronta para a torcida.

Aproveite a motivação

Ter um pretexto de receber os amigos e uma data limite para colocar a casa em ordem ajudam para que você realmente priorize a organização. Separe 15 minutos nos próximos dias e até o primeiro jogo do brasil você já verá uma grande diferença na sua organização.

Evite comprar itens muito temáticos para esse momento

Aproveite o que você já tem e use a sua criatividade para usar itens mais atemporais que você pode aproveitar em outras ocasiões. Você pode, por exemplo, usar flores verdes e amarelas na sua decoração para substituir os acessórios que depois ficam entulhando a sua casa.

Abra espaço para receber a torcida

Retire os itens mais delicados que podem quebrar com facilidade e guarde decorações que podem danificar. Deixe as áreas de circulação livres.

Aproveite para guardar tudo o que está fora do lugar.

Sabe aqueles objetos que você usa diariamente e acaba ficando com preguiça de devolver para o seu devido lugar? Aproveite essa oportunidade para colocar de volta cada item no seu endereço deixando a casa mais leve e prática sem os pertences espalhados.

Escolha um local para guardar os itens dos amigos

No momento de receber as visitas, determine os locais que você gostaria que eles deixassem os pertences: um local para colocar as bolsas e casacos e se necessário tirar os calçados, definir onde devem ser colocados.

E lembre-se que vai bagunçar!

A gente organiza para que essa bagunça seja temporária e fácil de arrumar. Aproveite esse momento para curtir e torcer pelo nosso time!

As dicas vão além de decorar a casa com objetos temáticos, mas sim privilegiam a preparação de um ambiente agradável e funcional, capaz de receber as pessoas próximas sem que a preocupação com a ordem seja posta pra escanteio.

“Aproveite o pretexto de receber a família e amigos para organizar a sua casa. Defina o dia do jogo como data limite para devolver todos os seus pertences nos seus devidos lugares e tirar de casa o que você já não usa mais”, complementa Nalini.

Autora do livro “Casa Arrumada, Vida Leve” (Harper Collins), Nalini Grinkraut quer que as pessoas passem a ter uma relação mais saudável não só com a arrumação, mas também com a existência da bagunça. Seu desejo é desmistificar a organização e mostrar um caminho para se ter paz e harmonia dentro de casa de uma maneira leve e realista. Seu livro também aborda temas como consumo consciente, mudança de hábitos e comportamentos, autoconhecimento e relacionamentos familiares.

Nalini é uma das quatro profissionais brasileiras especializadas e certificadas pelo método KonMari , de Marie Kondo, especialista em organização.

“A sua casa é a extensão do seu corpo. É o seu porto seguro, seu abrigo. É onde você repousa, sua mente relaxa e muitas experiências são construídas. Assim como devemos cuidar do nosso corpo como nosso templo, devemos cuidar da nossa casa como parte de nós”,finaliza Nalini.

Sobre seu livro

Você já teve a sensação de que não importa o quanto organize a sua casa, parece só estar mudando a bagunça de lugar?

Era assim que a autora de “Casa Arrumada, Vida Leve” se sentia. Após o casamento, a mudança de apartamento e a chegada dos filhos, Nalini Grinkraut, que até então se considerava uma pessoa organizada, percebeu que havia perdido o controle da própria bagunça.

Então, Nalini decidiu desvendar os mistérios da arrumação e aprender a organizar de fato. Foi aí que conheceu Marie Kondo, que a fez mudar sua percepção da organização, e a inspirou a seguir carreira como personal organizer e criar o próprio método de arrumação.

A autora traz reflexões sobre como nossas emoções, personalidade e rotina influenciam o ambiente em que vivemos e vice-versa. Além disso, nos mostra que é possível desenvolver uma relação mais consciente e saudável não só com a organização, mas também com a bagunça e nossos hábitos de consumo.