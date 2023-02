Como criar um espaço instagramável

Um lugar bonito que pode servir de cenário para uma foto ou um vídeo, que pode ser visualizado por milhares de pessoas. Esse é o conceito dos famosos “espaços Instagramavéis”. O resultado é engajamento, fundamental para marcas e empresas. Por isso, a aposta nos elementos para compor esses cenários só aumenta. É o que foi possível ver na ABCasa Fair, maior feira de casa e decoração da América Latina. Por onde quer que se olhasse, um lugar perfeito para fazer um bom clique.

Anderson Passos, Diretor Executivo da associação ABCasa, que organizou o evento, revela que viu nisso um chamariz para possíveis novos clientes. “As marcas já perceberam que uma pessoa pode ser atraída para o seu estabelecimento justamente pelo seu espaço instagramável. E aí cabe ao local converter a visita em venda. Foi o que aconteceu na nossa feira. Os visitantes iam a um determinado estande onde sabiam que poderiam fazer uma foto e acabavam conhecendo melhor o expositor”, explica.

Hoje, os espaços instagramáveis estão presentes em eventos, exposições, bares, restaurantes, lojas e até mesmo dentro de casa. E eles podem ser produzidos de diversas maneiras. É o que explica Talita Ribeiro, decoradora da MP3 Imports, importadora de peças de decoração: “Para montar um cenário, você pode usar vários objetos, desde luzes coloridas, flores, assentos e quadros a balões. Depende muito da vibe que você quer passar”.

Talita conta que a procura por esses itens tem aumentado cada vez mais, o que anima os fornecedores. “Todo mundo gosta desse tipo de espaço. Na ABCasa Fair, a cada 10 pessoas que entraram no nosso estande, oito procuravam objetos para montar um cenário instagramável”, revela. O evento era fechado a lojistas e profissionais do setor de casa, decoração, utilidades domésticas, presentes, festas, flores e têxtil. Mas, para quem não pôde participar da exposição e ver as novidades, aqui vão algumas dicas do que deve ser levado em conta na hora de montar um espaço instagramável:

Iluminação

A iluminação é essencial para criar cenários que gerem interesse por fotos e vídeos. Além de poder deixar a imagem mais nítida, a luz também mexe com as sensações das pessoas. Ao usar uma luz com uma temperatura mais quente, amarelada, a sensação é de aconchego. Se for uma luz mais fria, puxando para o branco, o ambiente ganha um tom mais profissional. Aí vai do tipo de impacto que aquele espaço quer causar em quem deve usá-lo.

Cores

As tonalidades do espaço ditam o seu estilo e função. Cores quentes, como amarelo, laranja e vermelho, são ótimas para quando se quer transmitir energia e entusiasmo. Por isso, são bastante usadas em bares, restaurantes, festas… Caso a procura seja por um ambiente mais aconchegante e tranquilo, um tom azul, verde ou lilás se torna uma opção melhor. Lojas de decoração, papelaria e esoterismo costumam apostar mais nessa linha.

Mobília

A escolha dos móveis que irão compor os ambientes é muito importante. Se quiser que a foto seja de alguém sentado, por exemplo, é importante escolher um sofá ou uma cadeira diferente do tradicional, que chame a atenção, mas que deixe a pessoa confortável. Ela precisa se sentir bem naquele espaço para registrar da melhor forma a sua experiência. Se a ideia é que ela fique de pé, vale um móvel próximo, com objetos que formem um belo cenário.

Objetos

Os detalhes são fundamentais para tornar o espaço instagramável. Objetos de decoração como velas, flores, plantas, espelhos e quadros são os que mais ajudam a compor o ambiente. Flores e plantas, ainda que permanentes, remetem à vitalidade. Assim, são ótimas opções. Aqui, outra dica primordial é lembrar de aproveitar todas as esferas do espaço. Pendentes, por exemplo, ajudam a tridimensionar a imagem