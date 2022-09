Como combinar a cor da moda com a decoração

Especialistas trazem dicas para garantir a melhor combinação do vermelho tomate, a cor do momento, em seu ambiente

A cor vermelha, que dificilmente passa despercebida em roupas, acessórios, decoração, carros e móveis, teve destaque nos eventos de tendências de Milão deste ano, e está preparada para ser incluída nos lares em todo o mundo. A especialista Tatiana Hoffmann, Gerente de Produtos da Bella Janela, explica que o vermelho é uma cor altamente estimulante, por isso, é importante utilizá-la de forma equilibrada apostando em itens decorativos nesta cor para o ambiente.

“O vermelho é uma cor ambígua, ao mesmo tempo que desperta paixão e amor, ela transmite a sensação de urgência, por isso indicamos utilizá-la apenas em detalhes decorativos, como em almofadas mantas, quadros, luminárias ou até em um móvel, desde que não sobrecarregue o ambiente” comenta Gabriela Damiano, design de moda.

A moda está em constante transformação, por isso, utilizar elementos da cor em alta, pode trazer economia e sofisticação para seu ambiente.

Pensando nisso, Gabriela elencou 5 combinações de cores que ajudam a destacar o vermelho tomate em sua decoração:

Cinza: combinação neutra que traz sobriedade ao ambiente, pode ser confortavelmente a cor taupe em cortinas, deixando o local mais sério.

Nude: essa combinação é cercada de sofisticação e elegância, aposte na cor latte, para manter o ambiente harmônico.

Azul: uma combinação imbatível é o azul e o vermelho, são perfeitamente complementares, utilizar nas cortinas tons como azul marinho, jeans, royal ou blueberry, é uma saída para contribuir no destaque do vermelho no ambiente.

Preto: Essa cor traz um ar de sobriedade e imponência tanto o preto, como o vermelho devem ser utilizados com delicadeza, o preto, em papéis de parede e o vermelho em decorações.

Branco: A combinação com a cor branca transmite equilíbrio ao lar, podendo ser utilizados até em quartos infantis, com decorações, papeis de parede ou cortinas do Mickey.

A cor de tom vibrante pode ser utilizada em diferentes propostas de decoração, desde as mais clássicas, como as mais modernas, e infantis. O tom ajuda a aumentar o espaço e a noção de perspectiva, o vermelho-tomate pode ser o antídoto ideal para fugir do comum, com muito estilo.

“As cores carregam características próprias que remetem a uma sensação única conforme cada organismo. Com isso, entendemos a importância das melhores combinações de cores e estilos para assim construir um lar com muito conforto e aconchego”, conclui Tatiana