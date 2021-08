Como aproveitar a área externa da casa durante o período de inverno

Conhecido como a estação mais fria do ano, o Inverno traz grandes mudanças na rotina por conta do ar gelado e do clima seco. Seja no período diurno ou noturno, as pessoas buscam se aquecer ao máximo debaixo das cobertas, optando por roupas mais quentes e, de preferência, passando mais tempo em ambientes fechados. Como a temperatura tem uma queda significativa nessa época do ano, é comum a crença de que fechar as janelas é a melhor solução para se proteger do frio que faz do lado de fora. No entanto, é possível desfrutar o clima mais ameno nos ambientes externos da residência.

Camila Shammah, gerente de produtos da Camesa , marca especializada em produzir artigos voltados para o lar, separou algumas dicas exclusivas para que todos possam aproveitar o frio de uma forma aconchegante e aquecida nesses espaços. Confira: