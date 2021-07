Clima de inverno no ar: dicas para deixar sua casa mais quentinha

Com a temporada de inverno, aumenta o desejo de realizar melhorias no lar com o intuito de deixar tudo perfeito para enfrentar os dias mais frios. Nesta época, nada melhor do que sentir um toque macio e quentinho ao encostar em móveis e acessórios.

Por isso, aposte em tecidos felpudos, aveludados ou de lã para almofadas, mantas, tapetes e cortinas! “No caso das mantinhas, além delas darem um charme todo especial ao sofá, também podem ser usadas para se cobrir na hora de assistir televisão”, aconselha a arquiteta Paula Passos, sócia de Danielle Dantas no escritório Dantas & Passos Arquitetura.

A área social apresenta uma paleta de cores com tons de bege e marrom, além do conforto da madeira. Ao fundo, destaque para a enorme adega climatizada. Projeto Dantas & Passos Arquitetura

Nessa mesma linha, tapetes mais altos trazem a sensação de acolhimento no frio, enquanto que cortinas mais encorpadas ajudam a amenizar o vento que pode entrar pelas frestas das janelas.

Junto com o arquiteto Bruno Moraes e a dupla de profissionais Bernardo e Priscila Tressino, acompanhe as inspirações de décor para vivenciar a época em sua plenitude.

Nesta sala de estar integrada é possível ver tapetes e móveis com tecidos felpudos e aveludados. Projeto Dantas & Passos Arquitetura – Foto: Maura Mello

Adegas de vários modelos e tamanhos

Inverno e vinho têm tudo a ver! Para quem sonha em instalar uma adega em casa, a boa notícia é que existem adegas de diversos modelos, preços e tamanhos, além das alternativas que podem ser feitas sob medida, ou seja, personalizadas de acordo com o local. “O espaço destinado necessita, antes de tudo, de um projeto detalhado tecnicamente para o armazenamento de forma correta das garrafas, melhor aproveitamento do espaço, sempre aliando funcionalidade e parte estética”, explica a arquiteta Danielle Dantas.

Uma adega climatizada para a coleção de garrafas do morador. As duas poltronas fazem da degustação uma experiência inebriante. Projeto Dantas & Passos – Foto: Maura Mello

Lareiras dentro e fora de casa

Para aquecer ainda mais o lar, vale apostar nas lareiras, mas sempre tomando todos os cuidados necessários. O ideal é realizar a instalação em áreas protegidas e afastadas de elementos inflamáveis.

Lareiras do tipo ecológica, a álcool, nas áreas externa e interna desta cobertura. Ambas têm acabamento em mármore Travertino Romano. Projeto Dantas & Passos Arquitetura

O modelo mais prático atualmente é o de lareira a álcool, também conhecida como “ecológica”, pois não necessita de uma estrutura específica (como chaminés ou dutos de exaustão, no caso das lareiras à lenha ou tubulação no modelo a gás), podendo ser colocada facilmente em apartamentos.

Clima perfeito: Madeira, tijolinhos e uma lareira do tipo ecológica a álcool nesta casa repleto de aconchego. Projeto PB Arquitetura – Foto: Henrique Ribeiro

Ajuda da Tecnologia

Sempre é bom tirar proveito da tecnologia para o maior conforto dos moradores, sobretudo em casas que são mais frias no decorrer do ano. Entre os exemplos, estão os aparelhos de ar-condicionado, que hoje em dia têm função de quente e frio. Além disso, também é possível investir em aquecedores elétricos portáteis, que podem ser transferidos de cômodo e “andar” com o morador pela casa. Já para o banheiro, uma dica é instalar um toalheiro térmico para deixar as toalhas bem aquecidas.

Na sala de TV/home office, o ar-condicionado pode cooperar para deixar o clima mais aprazível durante as sessões noturnas de filme. Projeto Bruno Moraes Arquitetura – Foto: Luis Gomes

Cuidado com as frestas

Um dos maiores problemas que ocorre no inverno, especialmente em casas mais antigas, é a presença de frestas, que contribuem para a entrada de ventos frios na residência e, consequentemente a perda de calor nos ambientes. Por isso, preste atenção se as portas e janelas estão vedadas corretamente ou procure um profissional especializado para dar suporte. Evitar a ventilação cruzada nesta época do ano é bem importante.

Bem vedadas, as esquadrias de alumínio são eficazes para que, mesmo dentro de casa, os moradores possam desfrutar da paisagem. Projeto PB Arquitetura – Foto: Henrique Ribeiro

Iluminação no Inverno

A Yamamura, especialista em iluminação, traz algumas dicas de iluminação importantes para esta época do ano. O ideal é apostar em lâmpadas com temperaturas de cor mais quentes (entre 2700K e 3000K), que proporcionam maior sensação de calor e aconchego ao espaço, além de utilizar a iluminação indireta, que aumenta a sensação de bem-estar. Entre os tipos de peças, vale apostar em charmosos pendentes e lustres em áreas de convivência, como salas de estar e jantar, assim como arandelas, luminárias de piso e abajures nos quartos.

Pendente da Yamamura traz leveza e aconchego ao ambiente. Projeto Dantas & Passos Arquitetura – Foto: Emerson Rodrigues

Revestimentos nos tons invernais

Para a nova estação, revestimentos em tons mais escuros trazem a sensação de aconchego e agregam a elegância característica desta época. Para compor a decoração, também vale mesclar os tipos revestimentos do ambiente, além de incluir móveis coloridos para dar destaque.