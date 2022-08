Cinza na decoração

Na hora de revestir pisos e paredes, tanto os porcelanatos quanto as cerâmicas na cor cinza representam uma excelente escolha, em razão de sua versatilidade. Seus inúmeros tons combinam com praticamente todas as cores, elementos e estilos de decoração. Áreas sociais, de lazer ou íntimas ganham ares sofisticados e contemporâneos a partir de toques dessa cor. Por esse motivo, a Roca Cerámica apresenta sugestões para quem deseja decorar sem erros. Confira!

A cor cinza sempre teve espaço na decoração, especialmente quando se fala em revestimentos: diferentes nuances promovem uma atmosfera leve e moderna – Foto:

“O cinza, assim como o branco e o preto, representa uma cor clássica na decoração. Por esse motivo, apresentamos inúmeras possibilidades para revestir os espaços a partir de diversos tons, desenhos e texturas de nossos produtos, sempre com o intuito de criar espaços incríveis para nossos clientes” afirma Christie Schulka, marketing manager da empresa.

A Série Ceppo di Gre reproduz com precisão a pedra italiana que apresenta grandes “seixos” e sedimentos minerais incrustados em sua superfície. O SuperFormato de riqueza gráfica excepcional e seus matizes cromáticos tornam a série elegante e sofisticada.

Além da reprodução fiel da textura original, o alto investimento em tecnologia permite aos porcelanatos alcançar o formato de 120x250cm, com uma performance superior quando comparados à pedra natural, e aplicação com junta mínima de 2mm. O formato 120x120cm pode ser aplicado com junta mínima ainda menor, de apenas 1mm. Desenvolvidos nas versões mate e Micro Crystal, os porcelanatos da série são ideais para pisos e paredes de ambientes internos ou detalhes como lareiras, fachadas, bancadas e tampos.

Projetos arrojados

A atmosfera industrial do cimento queimado deu o tom para o desenvolvimento da Série Artisan. A textura marcada e a grande diferença de tonalidade entre as peças mantêm a essência desse estilo e faz dos porcelanatos protagonistas em projetos arrojados e de caráter cosmopolita. A coleção apresenta modelos de porcelanatos plus – Artisan Gris e Artisan Antracita, no formato 90x90cm. Os porcelanatos possuem duas versões de acabamento que possibilitam a integração visual de grandes espaços, outra referência histórica aos lofts. Também há as versões decoradas da série, como o piso grés Artisan Gris, no formato 20x20cm, ideal para a criação de detalhes decorativos, além do revestimento de paredes Artisan Vintage, com medidas de 30×90,2cm.

Beleza atemporal do mármore

Inspirado na pedra natural, a Série Fior di Bosco apresenta a elegância e beleza atemporal do mármore. Em tons de cinza e com veios levemente marcados, as peças estão disponíveis em três versões de acabamento: ABS, mate e polida. O triplo acabamento traz versatilidade de uso e torna os porcelanatos ideais para integrar áreas, trazendo unidade visual aos espaços. A grande variação de tonalidade entre as peças evidencia o aspecto natural do produto. No formato 90x90cm retificado, permite aplicação com junta mínima de 1mm, em áreas internas e externas.

Variação de tonalidades

O grande diferencial da Série Rupestre está na imediata identificação do porcelanato com a pedra natural, em tons de cinza e com veios levemente marcados. As duas versões de acabamento, mate e Micro Crystal, trazem versatilidade de uso. A grande variação de tonalidade entre as peças evidencia o aspecto natural do produto. Em amplo formato, permite aplicação com junta mínima de 1mm, em áreas internas.