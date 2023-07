Cinco dicas para repaginar seu banheiro sem gastar muito

O mundo da decoração abre um leque infinito de possibilidades e uma percepção diferente para todos os cômodos da casa. Os banheiros, em específico, podem ganhar novos ares com pequenas mudanças que não demandam grandes gastos. Por ser um dos ambientes mais usados, alguns aspectos precisam ser levados em consideração ao partir para a repaginada do local: banheiro tem de ser prático, confortável e, inevitavelmente, ter acabamentos que facilitem a limpeza. Assim, escolher itens que agregam comodidade tanto no uso quanto aos olhos fazem do ambiente uma referência doméstica.

Usar detalhes em cores pode ser uma alternativa interessante para fugir do comum. Analisar o ambiente e ter claro qual a cor predominante, assim como definir a tonalidade que pode estar em pontos específicos é o primeiro passo para a nova organização.

Abaixo, outras dicas incentivam ajustes simples, na linha do handmade. Confira:

Parede: uma demão de tinta em um tom que combine com a cor que está na maior parte das paredes ou azulejos vai trazer um ar de renovação. Propostas um pouco mais ousadas podem trazer a aplicação de texturas feitas com massa corrida ou até a escolha por papel de parede em um ponto focal – um cuidado especial neste caso é observar a tecnologia do produto e se ele pode ser usado em ambientes mais úmidos.

Registro de água do banheiro (pressão): já é possível encontrar essa peça comum, que controla a vazão de água do chuveiro em opções de cores que fogem do tradicional cromado. A Sintex, indústria de duchas e torneiras, recém-lançou duas versões dos registros de pressão especialmente para uso em chuveiros: na cor predominantemente branca, as canoplas têm opção de detalhes em rosé gold ou em cobre. “É uma peça de fácil instalação e que, por ser branca, combina com a maioria dos chuveiros”, ressalta Enio Bernardes, diretor da corporação.

Tampo de ralos: tanto os ralos tradicionais quanto os modelos mais recentes, que possuem tampas que se destacam, permitem a troca da grelha por peças a cores – fugindo do inox comum ou do branco, geralmente de plástico. Produzidas com materiais de alta qualidade e com sistemas de coloração que não desbotam, as peças com o selo do Grupo Linear, por exemplo, atendem tanto os modelos lineares, quanto os tradicionais quadrados ou os redondos, com possibilidades das cores black matte, grafitte, gold, rosé gold e red gold. “Essas grelhas foram desenvolvidas para atender uma demanda de mercado que precisava da substituição das tampas dos ralos sem a necessidade de obras. Então além das opções voltadas para quem vai construir ou reformar, a linha também é viável para alterar o aspecto do ralo sem quebra-quebra”, explica Regina Sardanha, do Grupo Linear.

Torneiras: substituir um dos principais equipamentos de qualquer banheiro dá um novo impacto sobre o ambiente. Com designs diferenciados, as cores têm conquistado esse nicho de produtos, principalmente os modelos elétricos e eletrônicos.

“Na Sintex, apresentamos a linha Color que aposta em detalhes rosé gold e cobre em algumas torneiras além das cores tradicionais branco com cromado e preto com cromado e agregamos nos registros de pressão dos chuveiros, justamente para ter essa conversa entre dois dispositivos no mesmo ambiente. É discreto, mas faz diferença”, explica Enio.

Decoração: pequenos objetos, como quadros, caixas organizadoras, bandejas, espelhos, suporte para toalhas e dispensers para sabonetes – itens facilmente encontrados em lojas especializadas ou mesmo nas de departamento – também contribuem com o desenvolvimento de um projeto autoral e de baixo custo para o seu banheiro.