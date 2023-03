Churrasqueiras em sacadas

Se existe um espaço que o brasileiro não abre mão, mesmo em apartamentos menores, é a sacada. Usada geralmente para colocar uma rede de balanço, pequenas plantas e até mesmo uma poltrona, há muito interesse por mais um item nesse espaço privativo: entram em cena as sacadas com churrasqueira, que se assemelham a uma pequena varanda gourmet.

Segundo o diretor da unidade da Yticon em Campinas, Kalel Costa Aiache, essa modalidade nunca perdeu força, mas ganhou impulso nos últimos cinco anos, com novos perfis de clientes. “Mesmo com as cozinhas gourmets e churrasqueiras maiores no espaço coletivo dos prédios, muitos moradores buscam por espaço dentro de seu próprio apartamento para ocasiões menores, intimistas”, explica.

Com cerca de 6 metros quadrados, já é possível decorar o espaço com mesa, cadeiras e até mesmo plantas e flores. “O espaço é bem versátil e comporta diferentes estilos de decoração. Para melhor otimização do espaço, o ideal é que o morador faça um projeto de móveis sob medida, assim conseguirá aproveitar todos os cantos do local”, completa o diretor, salientando que até mesmo o motor do ar-condicionado pode ser integrado ao projeto, tornando-se, por exemplo, bancada para pequenos objetos de decoração ou, ainda, vasinhos de plantas ou temperos. Já a churrasqueira em si, pode ser incorporada ao lado de um balcão, com opção de fechamento com tampa, para quando não estiver sendo utilizada.

Diferenças

“Varanda gourmet” é aquela que permite instalar ou já vem com o espaço para churrasqueira a carvão, inclusive com exaustão acima dela, e um ponto de água ao lado da pia. Já a “varanda grill”, por sua vez, possui apenas um ponto de água acompanhado de um ponto elétrico, ou seja, uma tomada que permite ligar um aparelho de grill. “Esse é um ponto importante a se atentar na hora de adquirir um imóvel novo. Muitos empreendimentos entregam apenas a segunda opção, portanto, o custo para equipar o espaço ficará com o proprietário.

Para aqueles que desejarem, uma sugestão é unir a sacada com churrasqueira à sala de jantar, criando um espaço integrado.

Isso significa integrá-la com o cômodo ao lado, feito a partir da retirada parcial ou total de paredes, criando um só espaço maior. Nessa tendência, as sacadas ganham novas utilidades que atendem várias necessidades dos moradores ao mesmo tempo: área de lazer, varanda gourmet, sala de jantar, espaço zen e até mesmo um novo barzinho. “Para unificar a varanda com qualquer outro espaço da casa, seja cozinha, sala de estar ou de jantar, a sacada precisa ser fechada externamente por vidros e ter seu piso nivelado com o cômodo”, explica.

Legislação

De forma geral, não existe nenhuma lei específica que proíba um morador de fazer churrasco na sacada do prédio, principalmente naqueles que possuem estrutura original para isso. No entanto, cada condomínio poderá adicionar uma regra diferente sobre este assunto na Convenção do Condomínio, após aprovação da assembleia entre os moradores.