Casa com crianças

Quando se trata de crianças, segurança nunca é demais, principalmente durante as férias escolares que os pequenos ficam mais tempo em casa. E por isso, um lugar que os adultos precisam ficar em alerta é o banheiro, um cômodo úmido e escorregadio, propicio para acidentes. Pensando nisso, a Ideia Glass, em parceria com a arquiteta Jessica Nunes, preparou diversas dicas de como planejar um ambiente seguro, atraente e que facilite a rotina de pais e filhos

Um banheiro utilizado por crianças precisa ter uma série de elementos para evitar acidentes e proporcionar todo o cuidado necessário, principalmente durante as férias escolares, em que os pequenos passam mais tempo em casa brincando e acabam utilizando ainda mais o local. “Além de um ambiente atrativo, esse tipo de banheiro precisa ter segurança, funcionalidade, praticidade e espaço para uma boa circulação. E também, o cômodo tem que ser aconchegante, permitindo que a hora do banho seja relaxante e que os momentos por ali sejam seguros e divertidos”, explica Jéssica.

Para ter sempre um cômodo que atenda às necessidades das crianças, o banheiro precisa ser planejado seguindo alguns pontos importantes, para que não haja problemas e frustrações. Pensando nisso, a arquiteta dá dicas de como arquitetar o local da melhor forma possível. Confira!

Segurança em primeiro lugar

Em um cômodo que será utilizado constantemente por uma criança, todo cuidado é pouco! “Evitar o uso de muitos espelhos, vidros e peças pontiagudas no local, é essencial para impedir possíveis acidentes, assim como investir em tapetinhos dentro e fora da área de banho, travas e protetores, facilmente encontrados hoje no mercado”, conta a profissional.

Outro ponto muito importante que requer atenção é o momento da escolha do box de banho, como a maioria é de vidro, o ideal é se atentar as especificações necessárias na hora da instalação. “É preciso ficar sempre de olho no estado da peça, verificar se há rachaduras ou trincas, realizar a manutenção periódica e nunca deixar uma criança sozinha no espaço de banho. Além disso, é essencial utilizar um modelo de vidro temperado, com espessura de 8 milímetros, que em caso de quebra, evitará que o material se estilhasse em pedaços pontiagudos; indico também colocar uma película protetora no vidro, que segurará os cacos na superfície em caso de acidentes”, recomenda.

O visual também é importante

Segundo a arquiteta, a decoração clean e atemporal auxilia na sensação de relaxamento e bem-estar; o que é importante para as crianças, já que a hora do banho muitas vezes serve para acalmar os pequenos e prepará-los para dormir, mas claro, compor o cômodo com cores atrativas aos olhos deles também é uma ótima opção.

“Um banheiro com cores claras e poucas informações sempre traz uma sensação de conforto. Em ambientes divididos com criança, esse toque na decoração é ainda mais importante, já que geralmente o cômodo utilizado por elas possui objetos coloridos e brinquedos pelo espaço. É uma forma de manter o equilibro no local e garantir um visual mais harmônico e sem aquela aparência bagunçada, mas claro, pode trazer toques de cores que atraiam os pequenos. Seja no revestimento, nos detalhes do box ou até mesmo nas toalhas de banho e de rosto, não tenha medo das cores”, recomenda Jéssica.

Praticidade, organização e otimização

Esses são três fatores que caminham juntos. De acordo com a arquiteta, um ambiente que será utilizado por crianças pede elementos práticos. “É legal investir em prateleiras e nichos que deixem os objetos à vista e acessíveis, como shampoos, sabonetes e outros itens de higiene”, sugere.

Quando o assunto é organização, manter o banheiro sempre em ordem é essencial para um ambiente funcional e garantir a agilidade e eficiências das demandas com as crianças. “Uma boa dica é utilizar caixas organizadoras em gavetas e armários para facilitar o armazenamento dos itens que costumam ficar no banheiro. Outra dica é categorizar esses organizadores, assim as próprias crianças saberão onde precisam guardar os produtos depois do uso. Apostando nos nichos, prateleiras e itens organizadores, outro fator muito importante conquistado é a otimização de espaço, essencial principalmente em banheiros pequenos”, recomenda a arquiteta.

Produtos de qualidade

Se tratando de casas com crianças, o indicado, segundo a arquiteta, é sempre optar por modelos de box de banho apropriados para o espaço. “Em banheiros pequenos, invista naqueles com design de portas flexíveis ou que abrem 180º. Esses modelos garantem uma melhor movimentação, tendo em vista que os pequenos sempre estarão acompanhados de um adulto”, diz.

