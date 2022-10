Capitonê, técnica antiga que é vista até hoje

Estilo que marcou a década de 50 e 60, os pontos de capitonê revelam uma técnica de estofamento formada por pequenos botões que, por sua vez, destacam o efeito de figuras geométricas. Com certeza, quem já assistiu o seriado Friends deve ter visto o icônico sofá laranja do Central Perk Coffee Shop no ponto de encontro dos amigos em muitos episódios da sitcom. Esse famoso sofá é um modelo chesterfield – acabamento em madeira de alta qualidade e revestido em capitonê, e é consagrado como uma das principais peças que representam o estilo.

O banco, com estofado em capitonê, auxilia nos momentos de vestir e calçar

A aplicação consagrou-se por sua aparência que nunca sai de moda e, combinado com as escolhas certas, pode deixar a residência com uma atmosfera mais elegante. Quem esclarece isso são os arquitetos Priscila e Bernardo Tressino, à frente do escritório PB Arquitetura.

De origem inglesa, o procedimento consiste em executar pontos afundados de maneira simétrica. Esse estilo acolchoado com botões é usado até hoje em todos os tipos de móveis, como sofás, pufes, encostos de cadeiras, poltronas e cabeceiras de cama. Queridinho dos arquitetos, sua maior vantagem é a versatilidade, pois apesar de ser considerado um elemento do estilo clássico, é um item que combina com todos os outros perfis decorativos, desde o industrial, rústico e o contemporâneo.

Na sala de jantar, as cadeiras revestidas em couro e com acabamento capitonê promovem um toque imponente de luxo combinado com o estilo dos lustres centralizados no centro da mesa – Foto: Divulgação

“Adoramos aplicar em nossos projetos por conta do seu toque de aconchego, conforto e requinte, típicos do mobiliário clássico, e até um ar romântico”, enfatizam os profissionais do PB Arquitetura.

A técnica nasceu como uma forma de valorizar o artesanato e deu aos móveis de superfícies lisas todo um charme e destaque – por isso, é muito fácil utilizar o estilo para criar pontos de destaque no ambiente. A dica de ouro dos arquitetos é saber mensurar o uso, conforme orienta Priscila: “as peças são interessantes nos ambientes desde que estejam em excesso”. Em ambientes pequenos, é válido apostar em peças grandes de capitonê e, em cômodos mais amplos, é preciso ter cuidado para não abusar aparecer em demasia.

Mas lembre-se que o estilo não precisa ser apenas cores neutras e sempre os mesmos móveis. A criatividade é a essência da decoração. Assim, em linhas gerais, os estofados têm potencial para ser repensado com capitonê, podendo ganhar cores vivas e tecidos de textura diferentes.

Um clássico atemporal

Eternizado pela série Friends, o sofá chesterfield, um modelo de couro super bem estruturado, oferece contraste com demais estilos arquitetônicos, podendo virar um destaque no espaço. Essa foi a escolha da dupla Priscila e Bernardo para a sala de estar