Campinas Decor abre mostra ao público nesta sexta-feira

A mostra de arquitetura Campinas Decor abre ao público nesta sexta-feira (3), às 14h, no prédio histórico do Colégio Cotuca, na Rua Culto à Ciência, número 177, no Centro de Campinas. Após um ano de adiamento por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19), o evento retorna na 25ª edição com tendências, tecnologia de ponta e elementos sustentáveis. A mostra poderá ser visitada até dia 2 de novembro.

Mostra está instalada no prédio histórico do Colégio Cotuca – Foto: Studio Imagem – Touché Fotografia

O espaço com cerca de 7 mil metros quadrados de passeio, foi arquitetado por uma equipe de 89 pessoas, entre arquitetos, designers de interiores e paisagistas. Ao todo são 58 ambientes internos e externos que foram transformados nos mais variados espaços, como lofts, studios, apartamentos, suítes, salas, home cinema, cozinha e espaço gourmet, entre outros, além de ambientes comerciais, como escritórios, restaurante, bar e café, dos mais variados estilos.

Os visitantes poderão conferir, em ambientes espaçosos e com pé direito alto, o que há de mais moderno em artigos para decoração, revestimentos, mobiliário, luminotécnica, automação residencial e tudo o que envolve esse universo. As tendências se mesclam a elementos originais do imóvel, como portas e janelas de madeira maciça e pisos centenários de ladrilho hidráulico revitalizados.

Pelo calendário oficial do evento, a Campinas Decor teria sido realizada entre os meses de maio e junho de 2020, mas foi adiada até que o momento fosse considerado mais seguro. A mostra cumprirá protocolos de combate ao coronavírus, como uso obrigatório de máscaras e limitação do número de visitantes nos ambientes para que seja mantido o distanciamento entre as pessoas.

Apesar da pandemia, a decoradora e organizadora do evento Sueli Cardoso, acredita que o fluxo de pessoas no evento não será afetado. “Pelo contrário, eu acho que vamos ter um aumento de público, porque as pessoas estão carentes de ir nos lugares e de ver coisas bonitas”, disse.

Sueli ainda reforçou os esforços do evento para que fosse evitado aglomerações. A mostra foi toda projetada para que tenha um sentido único, assim o visitante percorre o espaço sem voltar e termina já na saída do evento.

Serviço – Campinas Decor 2021

Quando: de 3 de setembro a 2 de novembro

Onde: Rua Culto à Ciência, 177

Horários: de terça a sexta-feira, das 14h às 22h; sábados, domingos e feriados, das 12h30 às 22h – bilheteria fecha sempre às 21h

Valor dos ingressos: de terça a sexta-feira, R$ 45,00; sábados, domingos e feriados, R$ 50,00; estudantes e idosos pagam meia-entrada; crianças de até 12 anos não pagam. Serviços disponíveis: restaurante, café, bar e estacionamento com manobrista (R$ 30,00)

Telefone para informações: (19) 3255-7744

www . campinasdecor.com.br

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti