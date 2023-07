Barbiecore na decoração do banheiro

Quem gosta de estar em ritmo com as tendências quando o assunto é decoração, não tem como ignorar o rosa, a cor do momento

Para aqueles que pensam que para dar uma cara nova ao banheiro é tudo ou nada, a boa notícia é que há formas simples de renovar o visual do cômodo sem reformá-lo de fato. E o mais importante, seguindo as tendências de decoração que mudam a cada ano.

Para ajudar quem planeja reformar ou realizar pequenas mudanças no ambiente, e quer aproveitar o Barbicore do momento, tendência que tem como característica principal o uso do rosa, Bruna Fleury, arquiteta parceira da Ideia Glass, empresa de kits e ferragens para boxes de banho e portas divisórias de ambientes, reuniu algumas dicas importantes de como levar a tonalidade para a área de banho.

O poder dos acessórios

Algumas ideias que podem ser aplicadas para criar um banheiro com inspiração Barbiecore incluem o uso de cores vibrantes e alegres, como rosa claro ou pink, além de itens de decoração que remetam ao universo da boneca, como toalhas de banho com estampas de coração ou flores, tapetes de banheiro com pelúcia felpuda e objetos decorativos, como espelhos com molduras da mesma tonalidade.

“Itens decorativos podem ser sempre trocados conforme vão surgindo as tendências, por isso, para trazer o Barbiecore para o banheiro de forma sutil, vale investir em acessórios que possuam texturas e brilhos, como saboneteiras e porta-escovas de dente”, indica Bruna.

Tonalidades

PROJETOS•DESIGN•DECOR•ARQ in Recreio Dos – Foto:

O rosa é uma cor bastante versátil e pode ser utilizada em diferentes tonalidades e combinações para criar um banheiro elegante e sofisticado, sem deixar o ambiente com aparência infantil. “Para um banheiro mais sofisticado, o ideal é optar por um rosa queimado, envelhecido ou pastel”, pontua Bruna.

Pia e chuveiro

A profissional ressalta que, após decidir a tonalidade, são múltiplas as possibilidades para utilizar a cor no ambiente. Os tons mais claros, capazes de trazer a sensação de amplitude ao cômodo, podem ser aplicados nas paredes, deixando os mais fortes, como o pink, para elementos decorativos.

“Outro tom que está super em alta é o rose gold, ele cai super bem nos metais e traz muito estilo ao ambiente. O único cuidado necessário é medir a quantidade de itens coloridos. O rosa pode perder a característica delicada e se tornar estressante e enjoativo quando usado em abundância”, complementa.

Destaque para os metais

O uso do metalizado deve se basear também nas peças que receberão a tonalidade. “Para aqueles que optarem por garantir a tendência de forma mais discreta, pequenos objetos decorativos são perfeitos. Basta tomar esse cuidado e a sofisticação dos metalizados estará garantida”, explica a arquiteta. Além disso, quando combinado com cores mais suaves, como o rosa claro, o ambiente ganhará um ar delicado e discreto.

Acompanhando as tendências do mercado, a Ideia Glass desenvolveu uma linha de roldanas metalizadas para os boxes de banho. Tons como o rose gold podem ser utilizados nos modelos Elegance e Flex, ambos adaptáveis a diferentes tamanhos de banheiros, garantindo espaços de banho dignos de revistas de arquitetura.

“As roldanas aparentes continuam em alta e a troca de metais do box de banho também renova o ambiente, além de trazer um toque de cor a mais para o cômodo”, finaliza Bruna.

Fonte: Ideia Glass, mercado de kits e ferragens para boxes