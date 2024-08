Arquiteta compartilha 5 dicas de decoração para quartos teen

Decorar um quarto para adolescente pode ser um desafio, mas com orientações adequadas é possível criar um espaço que reflete a personalidade única do jovem. Hana Lerner, arquiteta que atua em projetos tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, compartilha suas cinco principais dicas para transformar qualquer quarto em um ambiente confortável e funcional.

Segundo Hana, é crucial que o quarto seja um ambiente acolhedor e prático, adaptado para acompanhar as mudanças características da adolescência. Abaixo, estão suas orientações para ajudar pais e adolescentes a criarem o quarto dos sonhos:

Escolha de cores personalizadas:

Para criar um ambiente harmonioso, é importante considerar não apenas as cores das paredes, mas também dos móveis e acessórios decorativos. Cores mais suaves podem ajudar a ampliar o espaço, enquanto tons mais vibrantes podem proporcionar uma atmosfera mais energizante.

“A seleção das cores desempenha um papel fundamental na atmosfera do quarto adolescente. As cores devem refletir a personalidade do adolescente e trazer uma sensação de alegria ao ambiente,” destaca Hana Lerner.

Móveis funcionais:

Investir em móveis que ofereçam funcionalidade é essencial para maximizar o espaço disponível. “Móveis como camas com gavetas, escrivaninhas funcionais e estantes bem-organizadas são ideais para manter o quarto organizado,” explica a arquiteta.

Além de oferecerem espaço de armazenamento extra, os móveis funcionais também podem servir como elementos de destaque na decoração. Escolher peças que combinem praticidade e estilo pode transformar completamente o ambiente do quarto adolescente.

Criação de espaços multifuncionais:

Dividir o quarto em zonas distintas não apenas facilita o dia a dia do adolescente, mas também promove um senso de ordem e organização. Incorporar elementos como divisórias móveis ou tapetes delimitadores pode ajudar a definir visualmente cada área de maneira funcional e estética.

“Designar áreas específicas para diferentes atividades, como estudo, lazer e descanso, é uma estratégia eficaz para otimizar o quarto adolescente. Isso ajuda a manter o ambiente organizado e adaptável às necessidades do adolescente,” ressalta Hana.

Personalização com detalhes:

Os detalhes decorativos não apenas adicionam personalidade ao espaço, mas também podem ser facilmente atualizados conforme os gostos e interesses do adolescente mudam ao longo do tempo. Optar por itens decorativos versáteis permite criar um ambiente dinâmico e adaptável às preferências individuais.

Detalhes como almofadas, quadros e objetos pessoais são fundamentais para personalizar o quarto adolescente. “Pequenos elementos decorativos podem fazer uma grande diferença no estilo e na sensação de conforto do ambiente,” enfatiza Hana Lerner.

Otimização do espaço disponível:

Em quartos menores, é essencial utilizar o espaço de forma inteligente. “Prateleiras, nichos e organizadores verticais são ótimos aliados para manter o quarto arrumado e acessível,” aconselha a arquiteta.

Além de maximizar o espaço de armazenamento, é importante também considerar soluções de organização que não ocupem espaço desnecessário no chão. Utilizar paredes e áreas verticais para armazenamento e exposição de objetos pode transformar até mesmo os menores quartos em ambientes funcionais e bem-organizados.