Aproveitamento de cantinhos agrega funcionalidade e estilo ao décor

A arquiteta Gigi Gorenstein mostra que é possível aproveitar cada pedaço do imóvel, deixando-o lindo e funcional com ótimas ideias

Sabe aquele cantinho em casa que parece tão pequeno e, à primeira vista, sem funcionalidade? De acordo com a arquiteta Gigi Gorenstein, espaço nenhum é perdido na arquitetura de interiores: com boas ideias é possível promover um arranjo para armazenar objetos, dar suporte ao ambiente próximo ou mesmo elaborar uma proposta de bem-estar para os moradores.

Aproveitar cada parte do imóvel traz praticidade, compõe a decoração e é essencial na hora de montar o projeto, seja ele para um apartamento pequeno ou um imóvel mais amplo. “Independentemente do tamanho, é importante ter esse olhar para cada pedacinho do layout”, diz a profissional. “Ter o olhar ávido para explorar as possibilidades contribui para a utilização nos mínimos detalhes”, complementa.

Foto: Evelyn Müller – Foto:

O que seria uma parede “sem graça”, tornou-se destaque. Além da cor verde e o macramê decorativo, o espaço de passagem incorporou três estilosas banquetas a serem utilizadas na área social do projeto assinado pela arquiteta Gigi Gorenstein

Foto: Edu Pozella Fotografia – Foto:

Elevar os móveis é uma maneira de otimizar o espaço sem perder a utilidade, como os nichos suspensos de serralheria e madeira quarto. A intenção da arquiteta Gigi foi a de garantir espaço para os livros e outros objetos pessoais da adolescente

Foto Gabba Visuals – Foto:

Antes e depois: Nessa sala, o recuo onde ficava o espelho apoiado deu lugar a um armário embutido. Com a mudança do décor implementada pela arquiteta Gigi, a mesa de centro menor deu espaço para incluir uma mesa de jantar redonda

Unir a arte ao funcional também é uma ótima pedida. De acordo com a profissional, vale explorar uma área vazia para pendurar quadros, fotografias, vasos de plantas e outros objetos de decoração do seu interesse. “É uma boa ideia também para quem quer gastar pouco e ainda transformar um cantinho. Investir em quadros, criando um gallery wall, propicia personalidade, aponta Gigi.

Em outros casos, cabideiros para casacos e bolsas compõem o hall, dando funcionalidade à área.

Foto: Rogério Medeiros – Foto:

Neste hall de entrada implementado pela arquiteta Gigi Gorenstein, em parceria com Teca Vidigal, um aparador suspenso, mesmo em uma área pequena, abre a possibilidade de explorar a decoração, como servir de apoio para moradores e visitantes

Fonte: Gigi Gorenstein, arquiteta e designer de interiores formada pela Universidade Paulista