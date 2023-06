7 tendências de decoração para o Natal 2023

Do uso de tons verdes, dourados e até estampa xadrez a elementos orgânicos e luzes tecnológicas, saiba o que será tendência no Natal deste ano

O Natal é uma data tradicional no Brasil e no mundo: é costume juntar a família, os amigos e as pessoas queridas para celebrar – enfeitar o ambiente com luzes, montar uma árvore natalina, preparar o espaço para um jantar e trocar presentes. Há quem goste de pensar na decoração já no início de dezembro e há os que apostam na última hora. Mesmo assim, desde já é importante estar atento às tendências e ao que pode funcionar na data. A Celebra Show 2023, realizada entre os dias 31 de maio e 3 de junho, trouxe algumas dicas.

Tendo como uma de suas curadoras a consultora de negócios e especialista no setor de Casa e Decoração Luciana Locchi, a feira teve um espaço inteiro dedicado ao Natal, inclusive com workshops e palestras sobre como turbinar as vendas neste período. Logo na entrada, era possível ver e experienciar um ambiente dinâmico, com mesa posta, além de outras ideias de decoração de Natal: árvores, papais noéis, duendes, malas de viagem, e muito mais. Assim, lojistas puderam se inspirar e trocar conhecimentos sobre o que aplicar no varejo. E, com base em sua experiência e em tudo o que pode absorver, Luciana comentou quais serão as principais tendências de Natal para este ano.

Tons de verde e dourado

Mesa posta com itens de tons verdes e dourados. – Foto:

Contrariando o vermelho, presente em papais noéis, toalhas, guardanapos, jogos de jantar, botas e outros itens de decoração e mesa, quem vai ganhar a cena este ano é o verde, em diferentes tons. Representando esperança, renovação e vitalidade, ele poderá ser combinado com o dourado para decorar prateleiras, mesas, cômodas e racks, por exemplo. “Essa é uma tendência que já pode ser observada na Ásia e Europa; e agora virá também para o Brasil”, comenta a especialista.

Tons dourados para este natal – Foto:

Além de estar presente nas árvores de Natal, os tradicionais pinheiros, os tons de verde podem vir em pelúcias, bolas decorativas, meias de tecido, guirlandas e ornamentos. Já o dourado fica nos detalhes, como porta-guardanapos para as mesas de jantar, itens brilhantes, letreiros, laços, ponta de estrelas e mais.

Luz para todo lado

Um Natal iluminado também não será exagero este ano. As luzes são tendência, principalmente nas árvores de Natal. Uma novidade são os fios de luz com controle remoto, ou seja, será possível ligar, desligar e alterar a frequência de iluminação à distância. Ainda, esses itens também terão a habilidade de emitir sons e tocar música, tudo em um mesmo objeto de Natal. É possível utilizá-los tanto nas áreas externas do ambiente, como quintal, varanda e jardim; ou mesmo dentro de casa: como centro de mesa em um vidro transparente, guirlanda, bolas decorativas, estantes de livros e cabeceira da cama. Qualquer ambiente da casa pode receber uma decoração de Natal, basta usar a criatividade.

Estampa xadrez

Estampa xadrez em almofadas – Foto:

Não só nas festas juninas que será possível conferir a estampa xadrez. No Natal, ela é a aposta para as toalhas de mesa, guardanapos, laços e até para as combinações de roupas de final de ano. Se a intenção é montar um espaço decorativo na sua loja, você pode apostar no xadrez para poltronas, almofadas e utilizar tecido para enfeitar as bolas de Natal.

Elementos orgânicos e rústicos

Já tem um tempo que elementos sustentáveis e artesanais estão em alta e para o Natal isso não será diferente. De acordo com Luciana Locchi, “existe a busca por elementos exclusivos, diferenciados e imersivos. Ou seja, pode-se apostar em decorações temáticas, personalizadas, pois além de comprar um item, o consumidor quer que aquele objeto faça com que ele se sinta parte da data, de um todo maior, que é o Natal”, explica a especialista.

Decoração rústica – Foto:

Aqui entram em cena os objetos rústicos de Natal. É possível utilizar pinhas, detalhes em madeira, galhos e até palitos de sorvete. Ainda, cachepô para a árvore de Natal, tecidos manuais, como barbantes e linhas; e, no geral, manter as cores terrosas para ornamentação. É possível apostar, por exemplo, em uma guirlanda feita com rolhas de bebidas.

Para fugir do tradicional, os elfos

Outra tendência observada na Celebra Show este ano, a maior feira de festas e decoração do setor B2B na América Latina, foi a presença de elfos, deixando um pouco de lado o tradicional papai noel. Seguindo as cores verde e dourado, eles são opções de decoração para racks, para a base da árvore de Natal e também podem ficar pendurados na porta, parede ou até mesmo serem colocados em quadros ou molduras para deixar o ambiente mais acolhedor e intimista.

Produtos pensados para áreas externas

Decoração para área externa com muita luz – Foto:

Já quem estiver propenso a montar decorações externas, como quintais, halls de entrada ou jardins pode apostar em ambientes bem iluminados que tragam aconchego. Luzes amarelas funcionam melhor, além de decorações com vasos, guirlandas e arcos natalinos.

Natal intimista, voltado para decoração da casa

natal Decoração intimista para mesa. – Foto:

De maneira geral, outra percepção é que o Natal será mais tratado de forma mais pessoal, voltado a pequenas celebrações, com poucas pessoas e uma decoração única. “A partir do exposto na Celebra Show, percebeu-se a busca geral por um Natal mais intimista, com decoração bastante voltada para a casa. Como estamos em um ano pós-pandemia, que já passou por uma Copa do Mundo, teremos um resgate da tradição de Natal, finaliza a especialista Luciana Locchi.