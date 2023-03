5 dicas para a arrumação do closet

O closet aberto já é uma tendência. O mobiliário se encaixa em diferentes tipos de decoração e confere um toque de estilo ao quarto. Por outro lado, a organização de armários abertos é fundamental para garantir a praticidade, além de deixar o ambiente mais aconchegante.

Mantê-lo arrumado pode parecer uma tarefa desafiadora, mas é possível adotar medidas práticas na hora da limpeza e organização. Separar as roupas por ocasião, tecido, cores ou estampas, por exemplo, pode auxiliar na busca por aquela peça adequada para completar o look, como também harmonizar com a decoração do cômodo como um todo.

Com o intuito de ajudar quem está disposto a colocar ordem nesse espaço, Juliana Alcantara, coordenadora de organização da casa da Telhanorte, dá cinco dicas para valorizar ainda mais o closet.

Tempo. Como todas as atividades que demandam foco, a organização do mobiliário merece dedicação e atenção. Escolher um dia sem compromissos, em que será possível retirar todos os itens de dentro do espaço e realizar os procedimentos de limpeza são pontos básicos para se levar em conta antes de começar esse processo. “O recomendável é separar um dia ou dois, dependendo do ritmo, apenas para limpeza. Esse momento necessita de prioridade”, comenta Juliana.

Planejamento. Antes de começar a organizar é preciso elencar quais serão os passos de todo esse processo. Separar as roupas coloridas, com ou sem estampa, por exemplo, pode ser um bom início. Depois, é interessante mapear onde ficarão as peças mais utilizadas, otimizando o espaço e mantendo-as em destaque.

Caixas. Roupas íntimas, malhas e enxoval de cama e banho podem ser acomodadas em caixas organizadoras. Além de boas opções por conta do espaço interno, segundo Juliana, existem caixas estampadas, com tampas ou não, produzidas em diferentes materiais que aliam organização e estilo.

Bolsas, sapatos e acessórios. Quem possui muitas opções de bolsas e sapatos merece um espaço especial para acomodá-los. Em relação aos sapatos, eles podem ser enfileirados nas prateleiras do closet. Quem preferir, pode utilizar os organizadores – produtos ideais para closet que possuem pouco espaço.

As bolsas, em função do seu volume, podem ser guardadas em saquinhos especiais. Nesse caso, escolha os que são produzidos em TNT (tecido não tecido). Isso garante que a peça não acumule poeira ou que o material estrague.

Usou? Guarde. Essa é a dica de ouro para manter o espaço organizado por mais tempo. Muito além de onde e como acomodar as peças, a rotina de retirar e guardar os pertences após o uso com certeza fará com que o tempo investido na organização seja recompensado. “Assim nada ficará acumulado ou fora do seu devido lugar, como aquelas peças que deixamos em outros cômodos da casa”, finaliza Juliana.