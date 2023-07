4 dicas de decoração para espantar o frio e aquecer a casa com estilo

A decoração pode impactar na forma como enxergamos os ambientes, por isso, realizar alterações ao longo do ano, podem ser positivas, principalmente, nas trocas de estações. Com a chegada do inverno, é hora de preparar sua casa para os dias frios e criar um ambiente aconchegante e acolhedor. Pequenas mudanças na decoração podem fazer toda a diferença, proporcionando conforto e bem-estar durante os dias mais frios do ano.

A ideia é criar alternativas que tragam leveza para que os ambientes se tornem atrativos para atividades que vão desde um dia de preguiça com jogos em família, uma leitura ou até mesmo maratonar séries ou ver filmes em tardes mais frias.

E para te ajudar nessa repaginada, o habitissimo, plataforma especializada em serviços de médias e grandes reformas, traz algumas ideias de decoração para a estação Confira:

Tecidos e cortinas são aliados nos dias frescos

Foto: Pexels – Foto:

Tecidos podem ser grandes aliados no inverno, já que é possível decorar e trazer mais calidez aos ambientes. É possível decorar a casa usando tecidos de formas variadas como tapetes, almofadas, roupas de cama e banho, mantas e cortinas. Ao contrário do verão, no inverno é recomendado a utilização de tecidos mais pesados e encorpados, como cortinas de linho, que o tecido é estruturado, mas transpassa leveza. Além disso, apostar em paletas de cores suaves ajudam a trazer paz e sofisticação aos ambientes, como tons de beges, cinzas e brancos.

Cores, texturas e elementos naturais

A decoração para o inverno pode ser alterada utilizando cores e outros elementos. Cores neutras combinam bastante com a estação, mas outras como rosa pálido, terracota, amarelo queimado, preto opaco e composições de tom sobre tom também são boas apostas para a época..

Além disso, texturas e elementos naturais podem trazer personalidade e conforto aos ambientes. Superfícies amadeiradas e rústicas como pedras e concreto trazem textura. Materiais como lã, flanela, linho, couro e tecidos tricotados auxiliam na calidez, conforto e demonstram personalidade.

Decoração do dormitório

Ambientes que são para relaxar e descansar pedem uma decoração que exale aconchego, ainda mais no inverno. Neste ambiente, não é necessário fazer uma mudança tão grande para trazer um toque de charme e conforto. Trocar os abajures da mesa de cabeceira, papel de parede, cabeceira, roupas de cama, mantas decorativas, tapetes, quadros e velas podem fazer um papel excelente na hora de decorar o quarto.

Iluminação acolhedora

Foto: Pexels – Foto:

Uma iluminação adequada pode transformar a atmosfera de qualquer espaço. No inverno, prefira luzes mais quentes e amareladas, que criam uma sensação de aconchego. Utilize abajures, luminárias de chão e velas para adicionar pontos de luz suave em diferentes áreas da casa. Essa iluminação mais acolhedora convida ao relaxamento e cria um ambiente convidativo nos dias frios.

Conforto acima de tudo

Com a chegada de dias bem mais frios, a melhor opção é optar pelo conforto. Móveis simples e que tragam aconchego são essenciais para a estação. Sofá confortável acompanhado de almofadas, mantas, tapetes e pufes são excelentes opções para momentos relaxantes. Além disso, apostar em uma iluminação eficiente e acolhedora pode alterar a energia dos ambientes, convidando ao descanso.

Fonte: Habitissimo