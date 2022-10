Como inserir os pequenos na rotina de organização

Atividades consideradas ‘chatas’ pelas crianças podem ser ensinadas com leveza desde cedo

Quem já disse para os filhos “Terminou de brincar? É hora de arrumar” sabe que a expressão quase sempre vem seguida de reclamações. Conseguir a colaboração dos pequenos na hora de organizar é um grande desafio para muitos pais e cuidadores. No entanto, além de importantes na formação das crianças, esses momentos podem ser divertidos, inclusivos e positivos – depois um pouco de persistência.

Desordem no quarto da criança, brinquedos espalhados pela casa e falta de rotina de tarefas domésticas estão entre as principais fontes de frustração das famílias quando o assunto é a organização dos filhos, segundo a psicóloga especialista em terapia cognitivo comportamental de Americana, Paola Cristina da Cunha.

Guardar os brinquedos pode fazer parte do dia a dia da criança – Foto: Esi Grünhagen por Pixabay

Ela reforça a importância de que as crianças tenham uma rotina bem estabelecida, favorecendo a disciplina e a organização. “Claro que algumas coisas vão fugir do nosso controle, tem dias que não estamos cem por cento bem, mas estabelecer regras, rotina e metas é muito importante”, pontua.

Para organizar brinquedos, materiais escolares e roupas, por exemplo, a psicóloga sugere o uso de caixas, que podem ser etiquetadas com a própria finalidade ou o nome da criança. “Ter um lugar certo e fixo para cada coisa. Assim, será mais fácil, quando estiverem espalhados os brinquedos, sabermos para onde eles vão”, sugere Paola. Para compromissos, demandas, afazeres e revezamento de tarefas, a dica é usar lousas ou cartazes.

Outra recomendação dela é que os pais incentivem as crianças a fazerem atividades do dia a dia, conforme a idade. Aos 5 ou 6 anos, arrumar a própria cama; aos 7 arrumar a cama e tirar o pó; aos 8, arrumar a cama, tirar o pó e dar comida para o pet, e assim sucessivamente, acrescentando uma pequena tarefa a cada ano que passa. “A criança cria uma autonomia e uma rotina, muito importante no cotidiano da família”, justifica.

DICAS

A personal organizer especialista em desapego e bem-estar Nalini Grinkraut lista técnicas e práticas que vão ajudar os pais a estabelecerem uma relação mais próxima entre os filhos e a arrumação, trazendo benefícios para o convívio e a energia da casa: